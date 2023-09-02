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沒打燈就切換車道！慘被下屬開罰　台中派出所長PO紅單認錯

▲▼台中春社派出所長邱量虔故意PO自己被開紅單的照片，邱說，別再為難你的警察朋友了。（圖／邱量虔臉書提供，下同）

▲▼台中春社派出所長邱量虔故意PO自己被開紅單的照片，邱說，別再為難你的警察朋友了。（圖／邱量虔臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「我違規！變換車道忘了打燈！」，台中市警察局第四分局春社派出所所長邱量虔今天上午才發新聞稿，逮捕2名車手的英勇事蹟，結果中午就在自己臉書PO出一張被檢舉的紅單，而且還是所內同事開的，邱表示，警察違法一樣開單，他毫無怨言，PO照用意就是要告訴大家，「請不要再拿違規單子為難你的警察朋友」，意思是要大家被開單後不要想「喬」了。

▲▼台中春社派出所長邱量虔故意PO自己被開紅單的照片，邱說，別再為難你的警察朋友了。（圖／邱量虔臉書提供，下同）

邱量虔中午在臉書PO出一張被檢舉紅單，原因是7月1日上午9點多，他開著私家車要去上班，結果途中要右轉時沒有打方向燈，被後方車子拍照檢舉，發生地在自己轄區，違規照片當然寄到派出所，結果被同仁開單。

▲▼台中春社派出所長邱量虔故意PO自己被開紅單的照片，邱說，別再為難你的警察朋友了。（圖／邱量虔臉書提供，下同）

照片一出，立即釣出同樣被開單的警察同仁，紛紛大吐苦水，但也不敢聲張，畢竟自己是執法者，更多網友則是大力讚賞所長作法。

▲▼台中春社派出所長邱量虔故意PO自己被開紅單的照片，邱說，別再為難你的警察朋友了。（圖／邱量虔臉書提供，下同）

他坦言是故意PO照，好好利用這紅單來個機會教育，「不要以為交通違規白單、紅單還有空間！」、「請不要再拿違規單子為難你的警察朋友！你拿來都是他自己繳的！」不過，他也自嘲說，紅單要繳納1200元，「月初零用金被扣，吃吐司度日」。

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