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社會 社會焦點 保障人權

「辣椒水好痛」2少年車手取款被逮求饒　勇猛警犬Lucky在旁狠盯

▲▼台中警方將計就計，逮捕2名車手跪地哀嚎求饒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方將計就計，逮捕2名車手跪地哀嚎求饒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區7旬蔡姓老翁誤加「阿土伯」股票投資群組，以面交付現方式委由專人代為操作，蔡男起初看到帳面上不斷獲利，欣喜若狂開始加碼，陸續投入105萬元，豈料要領回時卻還要再繳50萬元手續費，覺得可疑而報警，警方將計就計，和車手約妥付款的時間地點，一見2名車手現身， 馬上噴辣椒水制伏，車手跪地哀嚎，直喊好痛好痛，警一查身份，2人才年僅17歲、19歲的高中輟學生，訊問後依法送辦。而警犬Lucky不僅加入緝捕行動，兩少年車手被逮後，還在一旁警戒，萌樣十足。

▲▼台中警方將計就計，逮捕2名車手跪地哀嚎求饒。（圖／民眾提供，下同）

蔡男加入網路投資群組後，深信在股票名人帶領下，投資一定能迅速賺錢，但因為不熟悉交易的相關程序，在投資專員介紹下，以面交付現方式委由專人代為操作，蔡男陸續投入的105萬元，全是由19歲的謝姓男子和17歲的陳姓少年出面取款，蔡男見過多次，不疑有它，直到要領回金額，竟然還得再付50萬元手續費，這才引起懷疑，報警後才知道自己落入詐騙集團陷阱。

▲▼台中警方將計就計，逮捕2名車手跪地哀嚎求饒。（圖／民眾提供，下同）

警四分局和春社派出所將計就計，依照詐騙集團與蔡男約定的時間、地點事先埋伏警力，2名車手現身一見大批便衣警力，嚇得四處逃竄，員警兵分二路抓捕，噴灑辣椒水制伏，其中所長邱量虔帶著訓練有素的警犬Lucky也加入圍捕行列，不斷對車手吠叫，嚇得車手一動也不動，頻頻求饒。

警方表示，利用帳戶轉帳難免會留下痕跡，因此詐團現在大多改以面交方式，且僱用年輕、無前科當車手，刑責不大，甚至無保請回，全案訊問後依少年事件處理法、詐欺罪、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

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