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了解「好鼻師」如何抓違規！環保職人體驗工作坊即起報名

▲▼環保職人體驗工作坊即日起開放放名，讓民眾實際體驗環保職人的日常工作任務。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保職人體驗工作坊即日起開放報名，讓民眾體驗環保職人的日常工作任務。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

異味檢舉大多發生在深夜，現法令規定是否超標，必須在6到12小時內完成判定，這就必須交給專業「好鼻師」來親自聞臭檢驗。環境部今（30）指出，為了讓民眾了解環保職人日常工作任務，開設環保職人體驗工作坊，從即日起報名，讓民眾接受汗臭、糞臭等5種味道試驗，並體驗如何經過嚴格培訓才能成為「聞臭師」，而提早報名者還有機會獲得小禮物。

為提升全民環保意識，環境部從去年起開始辦理環保職人體驗工作坊。由於受到民眾好評，環境部今天召開記者會，宣布今年10月中旬到12月上旬，將持續針對「環境稽查」、「毒災防救」、「環境教育」等三項職人課程辦理6場次體驗活動，並從即日起在網站開放免費報名。

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環境部環境保護司劉宗勇指出，現在國人環保意識高，希望藉由舉辦環保職人體驗工作坊，讓民眾了解環保人員日常是怎麼工作，如何規劃稽查任務，以及如何透過科技稽查任務，從中了解環保是怎麼運作，更深入了解環境議題，提高民眾的環保意識。

環境部則表示，這次工作坊除延續去年課程內容，也將課程進行優化，更把「淨零轉型」政策融入課程中，讓學員透過實際體驗來了解淨零排放的意涵並加以實踐。

新北樹林高中三年級的陳昀希，去年曾參與工作坊活動，她說從課程中體驗穿戴防護衣，了解毒災防救人員的辛苦之處。另小組成員還討論出一個針對石虎的保護教案，如何去保護石虎，不僅讓她印象深刻，也收穫滿滿。

為了鼓勵民眾踴躍參與，環境部也加碼送好禮，凡是各場次前20名完成報名或成功推薦朋友參加活動，且完成課程者，就有機會獲得早鳥禮現金禮券與推薦禮7-11電子商品卡。

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