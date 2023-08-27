少年遭砂石車輾斷雙腳！怕媽擔心不敢哭　「地方活菩薩」幫籌15萬

▲台中第四警分局長李建興、所長邱量虔，協助車禍重傷的黃姓男童一家籌得15萬善款。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名40歲黃女獨自拉拔子女，生活清苦，但孩子乖巧讓他相當安慰。不料14日黃女就讀國中的兒子返家遭砂石車撞輾，雙腳重傷，黃女一邊得照顧兒子，一邊還要暫停工作，經濟出現問題。第四警分局得知此事，協助轄內里民黃女籌得15萬救助金，已轉交善款。

14日下著大雨，黃女的兒子正準備回家，不料在家附近遭砂石車撞輾，雖然保住一命，但是右腳腳跟遭輾碎、小腿以及左腳掌骨折骨裂。黃女接獲警方通知，立刻奔向醫院，看見兒子怕自己擔心，不敢喊痛，無助地坐在病床上，瞬間讓黃女眼淚潰堤。

經查，黃女住在南屯區春安里，是位勇敢的單親媽媽，平時靠作業員工作扶養2名年幼的小孩長大，不料剛要上國中的兒子突遇嚴重事故，讓黃女不得不請假全心照顧，但同時也擔心少了薪水，後續還要負擔龐大復健費用，人生恐陷入低潮。

黃女所住在的轄區警方、第四警分局春社所長邱量虔得知此事，除了協助通報社會局申請緊急救助，也發動地方仕紳捐助善款，日前集結15萬元，在分局長李建興、慈濟陪同下，前往中港澄清醫院將善款交付，讓母子倆感動不已。

▲春社所長邱量虔（右二）曾破獲中橫桶屍案，時隔多年又回到第四分局服務。（圖／記者許權毅翻攝）



邱量虔自2022年到任春社所長後，多次協助轄區里民度過難關，舉凡無錢下葬、家逢變故、罹癌等等，弱勢遇到經濟上困難，邱量虔主動伸出援手，至今已累計協助募得160萬元善款，讓地方持續保持善的循環。

事實上，邱量虔早在多年前就在第四分局任職，當年還是偵查隊小隊長的他，破獲社會矚目的中橫桶屍案，被稱為「刑事邱」，除了讓犯嫌聞風喪膽的一面，也在兜了一圈回到南屯區任職後，展現照顧百姓的「地方活菩薩」一面。

邱量虔從首任大甲日南所所長、烏日三和所所長，資經歷豐富。邱表示，從海線到山線繞了一大圈，最終回到自己最熟悉不過的南屯，有種落葉歸根的歸屬感，將帶著大家的祝福和期待，給南屯區的居民滿滿的安全感。