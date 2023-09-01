罕見！內湖女違規過馬路被警抓包　慘被「移送」法院再噴600元

▲北市內湖區73歲蘇姓婦人貪圖方便違規穿越車道，被警目睹，但她卻拒絕配合提供身份，慘被移送。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

行人雖享有道路的絕對優先權，但也不能把馬路當你家！北市內湖區73歲蘇姓婦人違規穿越車道，剛好被執勤警目睹並將她攔下，準備依法製單舉發，豈料蘇婦拒出示身分證明文件，也不告知姓名及出生年月日供警員查身份，警方只好依違反社會秩序維護法送法院，內湖簡易庭也做出裁罰。

日前台灣各地行人事故頻傳，外國媒體接連報導台灣交通亂象，為保障行人安全，擺脫「行人地獄」惡名，內湖分局配合警察局規劃執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，且針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」等違規行為加強取締。

豈料，今年6月23日上午11時許，73歲蘇姓婦人卻在內湖知名大賣場附近違規穿越車道，被警當場攔查，欲依法製單舉發，蘇婦不僅當場拒絕提供身份證件，還謊稱「我沒帶證件」、「我沒身分證號碼」更拒絕告知姓氏及出生年月日供警員查明身分。

無奈的員警只好將她帶返派出所，蘇婦才坦承違規穿馬路是為貪圖方便，經文德派出所耐心關懷、勸導，她才告知個人資料。

承辦警除依照《道路交通安全規則》對蘇婦開罰500元，也認蘇婦起初拒配合，已違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，也移送士林地院內湖簡易法庭審理。

法官據現場照片、舉發違反道路交通管理事件通知單等，認蘇婦違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定「於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實陳述或拒絕陳述者，處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰」，同時審酌蘇婦年紀等，裁罰600元。