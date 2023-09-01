許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫執行成效

▲勞動部長許銘春(前排左五)與康莊有機生產合作社幹部。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

勞動部長許銘春在桃竹苗分署長林淑媛等相關人員陪同下，日前參訪今年首度執行勞動部「培力就業計畫」的桃園市康莊有機農業生產合作社，除肯定其長期推廣友善農耕與有機栽種的永續農業發展理念，提高在地農民的實質收益，也感謝合作社進用不少在地中高齡員工，讓中高齡失業者可以在地就業。

桃園市康莊有機農業生產合作社為提高在地民眾就業率，不但自行聘僱中高齡員工，也在參加「培力就業計畫」後任用中高齡人員。55歲、現任專案管理人蘇玲玉之前從事餐飲業，失業後恰巧在合作社有缺額，因認同有機發展理念而決定一起加入行列，她感謝勞動部的計畫，讓像她這樣中高齡者能就近就業、續留職場，在新職務上她結合自己餐飲專長，學習如何開發食農體驗、拜訪客戶及整合小農，她做得非常開心。

▲合作社進用人員，從右至左為曹玉英、蘇玲玉、陳峻緯、廖本鈞。（圖／桃竹苗分署提供）

桃園市康莊有機農業生產合作社理事主席陳評煌說，康莊有機聚落位在石門水庫水質保護區，為建立永續家園，因此成立合作社並透過培力就業計畫協助在地小農轉型有機生產，111年社區友善耕作面積已達4.5公頃，是北台灣有機農業密度最高的社區，另為解決在地蔬果產量過剩問題，建立有機產銷平台拓展通路，將產品上架到美式量販店或生機商店等25家合作廠商，並透過開發果醬、蜜餞或花茶等二級農特產品，增加在地農民的實質收益。

陳評煌陪同許部長等一行人來到合作農家—綠合農場，負責人邱照明同時為組織幹部及青年農民身分，7年前選擇進鄉從農，依當地氣候栽培有機農作物，並安排適合親子遊玩的四季農事體驗及生態導覽，致力推廣產地到餐桌的食農教育及農村文化。過程中由計畫專案管理人陳峻緯教學如何摘取羽衣甘藍嫩葉，並調醬製成具獨特風味的生菜沙拉，許銘春頻頻稱讚帶點微苦味羽衣甘藍，相當開胃又爽口。

許銘春非常肯定桃園市康莊有機農業生產合作社推動友善農耕與有機栽種，致力實踐「生產」、「生活」、「生態」三生共好的永續農業發展理念，並透過舉辦食農教育或農遊體驗，讓民眾認識農村與親近大自然，提供留鄉青年及中高齡者在地就業機會。

勞動部「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，除協助非營利團體傳承地方特色產業，更提供在地就業機會，協助如失(待)業者、中高齡者、身心障礙者等弱勢族群學習技能穩定就業。而為輔導中高齡及高齡勞工重回職場，桃竹苗地區各就業中心、銀髮人才資源中心等據點提供相關資源供民眾運用，民眾可至台灣就業通網站之「中高齡者專區」及「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心洽詢。