勞動部長許銘春下鄉參訪關懷　大讚皮雕、藺草工藝讓人驚豔

▲勞動部長許銘春，參訪台南市復健青年勵進會關心其營運模式，並為皮雕職訓學員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部長許銘春6日特地到台南西港參訪台南市復健青年勵進會與檨林社區發展協會，關心其營運模式，同時實地了解單位執行勞動部多元培力就業計畫情形，許銘春說看到身障與中高齡朋友的精湛手藝，做出皮雕與藺草文創商品讓人驚豔，看到單位、員工與產業三方共好，令人感動。

許銘春6日在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟陪同下，先到台南市復健青年勵進會為員工加油打氣並體驗皮雕DIY，該單位主打皮雕文創商品及職訓教學，目前員工25人，有5成都是身障員工，設計與質感做出口碑，年營業額已破千萬，包括台積電、中油與7-11等企業都是客戶。

勵進會理事長王瑞宏也當面向許銘春表達謝意，他說單位能自給自足，非常感謝雲嘉南分署一路支持與陪伴，3年前多元培力計畫一結束，已無政府經費補助，又適逢新冠肺炎疫情爆發，訂單全部停擺，雲嘉南分署還是持續提供協助，鼓勵加入社會創新平台，讓勵進會提高能見度、不斷創新，因而開發不少訂單，甚至接到台灣最大織標廠仁美集團為國際大廠NIKE製作品牌皮雕。

隨後許銘春也到檨林社區發展協會，跟著社區夥伴體驗藺草編織技巧，許銘春體驗完後直說不簡單，協會總幹事謝靜鳳說，社區結合工廠的藺草蓆與夥伴的針線絕活，打造社區自有品牌「藺草工坊」，華麗轉身製作各種藺草文創商品，讓藺草產業延續，藺草商品不僅曾登上航空公司商品目錄而打響名號，甚至藺草帽、藺草包還成為台南女兒志玲姐姐的嫁妝。

許銘春說，兩單位透過申請勞動部多元培力計畫，讓中高齡、身心障礙者與二度就業婦女有工作做，經營相當成功，不僅創造在地就業機會，更帶動產業發展，營造雙贏。她呼籲民眾踴躍支持，讓善的循環能延續，創造更多工作機會，使更多人願意深耕地方、留鄉發展。

雲嘉南分署2024年度多元培力就業計畫即日起受理申請，至2023年7月31日止，歡迎有意願瞭解本方案的民間團體報名，詳情可洽06-6985945轉1341或上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢。