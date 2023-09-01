奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

▲奇蘭園文教基金會主辦的台語詩歌音樂會，將於9日上午9時於台南市裕忠三街「奇蘭園」舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由奇蘭園文教基金會主辦的台語詩歌音樂會，將於9日上午9時於台南市裕忠三街「奇蘭園」舉辦，演唱會將由向陽先生朗讀〈阿爹的飯包〉、林央敏先生朗讀〈毋通嫌台灣〉、路寒袖先生朗讀〈春天的花蕊〉、陳明仁先生朗讀〈故鄉的田園〉等詩歌。

台南市議員李啟維指出，這4首作品在30年前的民主運動期間，是美洲、 歐洲各國的台灣同鄉會聚會時首唱之歌。〈毋通嫌台灣〉〈故鄉的田園〉〈阿爹的飯包〉更是鄉土文學年代每位小學生朗朗上口的名詩，〈春天的花蕊〉則是台灣選舉歌曲的範本，每首作品皆富含時代意義。

接著由長期推廣台語文學者董峯政老師領隊以台語漢文朗誦、吟唱〈李白-宣州謝朓樓餞別校書叔雲〉〈蘇軾-水調歌頭〉〈楊慎-三國演義卷頭詞〉〈曹操-短歌行〉等古詩詞，並由許縣溪台語文化園區的學員自行譜曲合唱被譽為全台第五首台語名詩〈退隱田庄〉。再由林瓊蘭詩人以台語漢文背誦吟唱共有 88 句、616 個字的白居易名作〈琵琶行〉，以呼應奇蘭園於 2009 年12 月初 5 拓印自洛陽白居易墓園，高5尺2寸、寛5尺3寸的〈琵琶行〉匾額，以表現台語文中的思古幽情。

亦有由金安出版社負責人蔡金安先生吟唱的〈將進酒〉、許縣溪台語文化園區學員吟唱的蘇東坡〈念奴嬌〉、楊慎的〈三國演義開篇詞〉等。另現代詩部分由黃徙先生及劉惠蓉小姐吟唱作品，並由黃南海博士率領台南愛樂合唱團演出合唱。演唱會也特別聘請在南台灣巡迴演唱上百場的著名民歌手陳景昭先生演唱多首台語經典老歌，並由其與台語文才女李山茹作曲家聯合主持整場演唱會。

本次活動協辦單位共有許縣溪台語文化園區、台江文化促進會、裕農社區發展協會、台南愛樂合唱團、大隆建設公司、河樂文旅、百威汽車商旅等單位。誠心歡迎各界先進賢達於當天蒞臨指導，共同欣賞台語詩歌之美。

李啟維議員表示，這場音樂會充滿精彩豐富內容，包含過去現代台語文學詩詞優美，明年是臺南400年，充滿文化氣息古都台南，希望大家一起來感受這場文學音樂饗宴！

李宗霖議員表示，奇蘭員詩歌活動補足了台灣歷史被遺忘的一夜，包含路寒袖老師的春天的花蕊、少年台灣等歌曲都具有時代意義，而除此之外也呈現了李白、白居易的詩，顯見台語與台灣的包容性與多元性！

市議員朱正軒表示，感謝鹿耳門漁夫蔡奇蘭董事長，在奇蘭園匯集各地本土語言先進，以文化、教育及藝術等多元形式推廣台語，讓台灣人有更多機會瞭解台語的美，使用台語、親近台語。