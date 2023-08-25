2023台南台語月9／2登場　黃偉哲邀請民眾一同講台語

▲2023「台南台語月」於9月2日至9月16日於吳園藝文中心登場，市長黃偉哲強調，期盼透過系列活動，讓大小朋友了解並關心台灣的傳統文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2023「台南台語月」於9月2日至9月16日於吳園藝文中心登場，台南市政府攜手「阮劇團」、「民生電氣」及「金甘蔗影展」共推多項活動，展現台語文化的多樣風貌與應用，市長黃偉哲強調，台南以文化立都，推廣台語文化並致力保存責無旁貸，期盼透過系列活動，讓大小朋友了解並關心台灣的傳統文化。





黃偉哲表示，台南為文化之都，對於台語文化的推展及保存有很大的責任，台語月活動是全台灣第一個用語言文化做主題的文化活動，目的就是希望讓更多人重視台語文化，願意講台語。



黃偉哲說，每個人都有自己流利的語言，我們予以尊重，但希望大家不要忘記，台語是阿公阿嬤流傳下來的母語，市府將從教育或是透過多元活動的舉辦，逐步推展台語文化，希望透過多元有趣的形式，讓更多民眾認識台語，進而講台語。



文化局表示，台南台語月今年邁入第5個年頭，為全國第一個以「語言文化」為主題的藝文活動。本屆台語月主題設定為「台語當著時(Tâi-gí tng-tioh̍-sî)」，以夏日台南的「日(jit̍)」與「夜(iā)」為戲台，串聯台南的地景、人物、文本，規劃《福祿 soul 台語俱樂部》、《生活ê台語》、《理性ê台語》、《文本ê台語》及《自覺ê台語》等五大系列活動，日間除了舉辦戲劇演出、市集、走讀及禁歌音樂會等演出外，也推出一系列爵士台語金曲音樂會、台語演唱會、辯士來講戲、開箱深夜酒吧、探索凌晨魚市場等夜間活動。





文化局指出，9月2日開幕活動《福祿soul台語俱樂部》，邀請台南在地音樂品牌「民生電氣」結合蘇俊穎木偶劇團，以布袋戲台為設計靈感，串聯爵士樂團DJ搭配特製光雕秀共同演出，當天阮劇團也將於台南公會堂前，帶來《好命歹命》精彩表演。



9月9日登場的《唱阮ê歌噤袂恬》禁歌音樂會，邀請國際知名聲音藝術家Betty Apple領銜，與拍謝少年、古唸歌團及潤少共同演出，讓台語禁歌有新的詮釋。最後，9月16日在新營文化中心戶外廣場，由知名歌手曹雅雯、曾心梅、邵大倫及杜忻恬等實力派音樂人輪番上陣演出，歡迎大眾在秋日晚風做伙聽台語歌。





另外，本次活動也結合「第16屆金甘蔗影展」共同推廣台語文化。金甘蔗影展於8月12日至9月10日間在全美戲院舉行，總計超過100場次的映演，歡迎各界踴躍參與。25日記者會於吳園舉行，市議員李啟維、李宗霖、陳怡珍、沈震東、許至椿皆到場表達支持。



台南台語月活動將於9月2日起至9月16日止，主要場地在吳園藝文中心舉辦，歡迎台語初學者或流利使用者加入這個充滿歡樂和學習機會的盛會。更多活動詳情，請參考「台南台語月」官方粉絲專頁。(https://www.facebook.com/tailamtaigigueh)。