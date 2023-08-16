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七夕周末甜蜜登場！花蓮七星潭星光音樂會　五感一次滿足

▲▼「星光音樂會」將於8 ／19星期六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「星光音樂會」將於8 ／19星期六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023流星花蓮—山海星光」天文旅遊系列活動，其中的重頭戲「星光音樂會」將於本週六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場，在浪漫的七夕周末由7組知名樂團及歌手帶來動人旋律，在山海間享受音樂表演及璀璨星空，在牛郎織女星的映照下，體驗為感情加溫的手作活動及疊石，現場星光市集也提供活動限定星空甜點及各式特色美食，邀請大家帶著野餐墊參加活動，讓五感一次滿足。

往年「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動皆獲得廣大迴響，已連續舉辦四屆的「星光音樂會」今年更特別結合七夕主題，希望戀人們到七星潭疊石，讓愛情更長久，同時享受星空與音樂交織的浪漫七夕夜。

▲▼「星光音樂會」將於8 ／19星期六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

音樂表演由7組表演嘉賓接力開唱。

星光市集及戀愛疊石活動從17時30分在美麗的夕陽中展開，接著音樂表演從18時30分開始，結合花蓮獨具特色的自然景觀，以星空為天幕，大山為背景，海灘為舞台，浪濤聲為伴奏，透過花蓮的大山大水美景及音樂感動，在七夕情人節的前夕，歡迎來到花蓮最令人放鬆、最浪漫的七星潭海灘，享受星光音樂會，共同感受花蓮大自然的美好。

當天現場將舉辦3項戀愛小活動：
第1項活動「星光永恆」於17時30分、18時各舉辦一場永生花擴香石的手作體驗，象徵如星空永恆的愛情，50個名額在8月8日開放線上報名後即秒殺，如有未報到的名額將開放現場候補。

第2項活動「疊加的愛」於17時30分至18時30分舉辦，凡在疊石活動區堆疊七顆以上的石頭或堆疊成特殊造型的石頭，並拍照打卡並Hashtag＃星光音樂會及七星潭疊石，除了象徵愛情長長久久，更可領取限量200份的石頭造型馬卡龍。

第3項活動「濃情蜜意棉花糖」則是從17時30分開始在現場拍照打卡並Hashtag＃星光音樂會及七夕七星潭，即送限量300份濃情蜜意棉花糖，歡迎家人、戀人們一同參加，為感情加溫！

▲▼「星光音樂會」將於8 ／19星期六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

七夕前的周末帶著野餐墊，一同在美麗星空下欣賞樂曲，聽取星空導覽，享受療癒且悠閒的夜晚。

當日也邀請到來自東海岸的三位疊石藝術家包括陳冠助、李詩瑩及金銀盛，於活動現場展示疊石聯合創作，作品將以七夕及牛郎星、織女星為主題，用曼德拉的圖騰設計呈現，活動期間將講解其創作靈感和經驗分享，並帶領現場民眾一起體驗疊石的樂趣。

星光市集共有25個攤位，推出活動限定星空甜點，如摯甜所的星座餅、放鬆鬆手作甜點的星空甜品及星星甜點及iOven的星星、太陽、月亮麵包等，另外也邀請到移居花蓮的外國老闆到活動現場設攤，可品嚐到包含來自荷蘭、奧地利、馬來西亞等國家道地的料理，星光市集也蒐羅花蓮在地美食、甜點、文創商品及愛心公益商品，讓大家享受音樂及星空的同時，多元的餐食讓味蕾也能獲得滿足。

▲▼「星光音樂會」將於8 ／19星期六在七星潭賞星廣場旁海灘唯美登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

星光市集25個攤位推出活動限定星空甜點。

音樂表演將於18時30分開始由7組表演嘉賓接力開唱，分別為排灣阿美的混血原住民歌手「小碧創作音樂」、婚禮音樂演奏家「花囍樂團」、金曲部落歌手「吳昊恩」、古典結合傳統的三重奏「悠弦樂團」、搖滾創作樂團「SOWHAT樂團」、太魯閣族歌手「一好．屴夯」以及閃亮美聲「羅美玲」，涵蓋美聲、抒情及弦樂等不同曲風，滿足不同音樂喜好，讓喜歡音樂的朋友能一飽耳福。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將於樂曲間進行天文導覽及述說星座故事，從銀河講述牛郎織女到夏季大三角及星空古老神話，讓大家不只聽見星光，還能看見星光。

活動詳情請上「流星花蓮-山海星光」網站（https://www.starseahualien.tw/activities-

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