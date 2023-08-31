籲柯侯郭全力打綠！侯漢廷：選民對「整合」無感　不喜歡整天蹭合照

記者袁茵／台北報導

2024總統大選呈現四腳督局面，目前坊間民調皆顯示，民進黨總統參選人賴清德維持第一，國民黨的侯友宜、民眾黨柯文哲、以及無黨籍的鴻海集團創辦人郭台銘則「麻花捲」纏鬥，因此不斷有合作、整合訊息。新黨台北市議員侯漢廷認為，柯侯郭民調最高的時候，都是在打民進黨，反而談「整合」使民調走低，因為大多數選民此刻不關心整合與否。

民眾黨政論節目「踢批批開講」31日找來政治評論員黃揚明、民眾黨桃園第6選區立委提名人李慕妍、台北市議員侯漢廷參與，而主持人則是吳怡萱。針對整合議題，由於侯漢廷有意參選台北市第一選區（士林北投）立委選舉，因此先聲明評論內容與立委選舉沒有連結，是自己長期對於「誰配誰會贏、不合必輸」等言論比較感冒。

▲新黨台北市議員侯漢廷。（資料圖／記者袁茵攝）

侯漢廷提及，此言論忽略了「主觀能動性」，當外界一再強調「不合作必輸」，此印象一再被加強，就會讓在野支持者認為「如果最後真的沒有合作機會，在野（支持者）就用不投票」，這是因為在野支持者被接收到「不合必輸」認知，「所以我認為一直強調這種事情，是不好的。」

侯漢廷質疑，現在告訴大家「誰配誰會贏」，但民進黨有這麼好打嗎？現在民調看起來某一人加一人就會贏，但事實上真的如此嗎？不要把勝利、帶領中華民國未來方向想得如此簡單，「關鍵在於候選人本身是否做大做強，這才是重點。」

侯漢廷認為，過去柯文哲民調上升是因為「做自己」打民進黨；侯友宜近期民調攀升，是接受媒體專訪多曝光；而最早以前郭台銘民調最高的2個時間點，除了捐疫苗以外，就是批民進黨「朽木為官、禽獸食祿」，以及批總統蔡英文「大小姐叫我不准買」，至於何時民調走低，就是當郭不斷說「整合」、「在野大聯盟」時，反而沒打民進黨、替人民發聲。

侯漢廷說，現階段談整合、誰配誰，「老百姓真的沒多愛聽，各自支持者也不喜歡聽」，只有本身關心政治的人才在意，大多數選民並不關心整合與否，只是覺得「誰好投給誰」、「誰強投給誰」。

「弱者談整合、強者求戰鬥！」侯漢廷直言，現階段應全力揭發民進黨的惡行，喚醒更多民眾，甚至也期待柯侯郭3人可直接跳出來稱「四腳督我也贏」，展現魄力與擔當，大家就不會害怕誰出線，「（如果）夠強的話，關你什麼事？」侯、柯應認真講自己的事，郭台銘也是一樣，唯一可以走的路就是繼續打民進黨，「整天談要蹭一下合照、談一下合體，其實選民都不是非常喜歡。」