郭台銘喊要整合被疑「搓湯圓」　王鴻薇：國民黨也沒有錢給他

▲立委王鴻薇31日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選2024總統，表示自己是為了促進在野整合，外界質疑這有「搓湯圓」之嫌。國民黨立委王鴻薇31日表示，搓湯圓是指利用參選來換取金錢、位子或知名度，但對郭台銘來說，錢跟名位都非郭所想要的，所以不管過去或未來如果還有整合的空間或條件，她不認為可以稱為搓湯圓，「請問郭台銘要換錢嗎？國民黨也沒有錢給他啊」。

針對郭台銘競辦澄清連國民黨副主席勝文的受訪內容，指連1個月內並未與郭台銘見面，且「郭台銘要求侯下郭上」不符事實，王鴻薇說，昨連勝文談到郭台銘意向，這中間有些誤會，連勝文已非常清楚地在臉書澄清說明，要媒體更正；至於最後到底郭意向是要跟國民黨切割，還是為堅持「侯下郭上」，她認為，這之後郭台銘有很多公開行程，也許會對外說明。

對於有人質疑連勝文亂講話，王鴻薇表示，事實上連講的非常清楚，他自己知道沒跟郭台銘見面，而是跟郭的親屬連絡，所以有請媒體更正，而談話時是否有誤解，連也講得很清楚，這對事情有釐清效果。

連勝文日昨受訪時表示，自己受黨主席朱立倫指示與郭台銘交流，但郭態度強硬要「侯下郭上」，不給任何彈性，導致交流失敗，這讓郭台銘競辦深夜發出澄清，指郭過去一個月內未與連見面或任何方式聯繫，而郭守正僅與連透過通訊軟體互動，且連可能對與郭守正互通訊息有解讀上的落差，才會導致出現郭要求「侯下郭上」的新聞報導，這部分明顯與事實不符。

接著連勝文在臉書表示，若郭台銘認為他訊息解讀錯誤，亦即表示郭並未堅持「侯下郭上」，則他願意承擔所有誤解之責、只望能在不設任何前提之下共謀未來，以蒼生為念，相忍為國，他個人毀譽並不重要。連勝文也說，他也早已請相關媒體澄清，他本人並未與郭台銘會面，而是與郭的親人聯繫。