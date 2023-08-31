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快訊／總統高票、國會過半！　賴清德：為台灣打拚沒其他選擇　

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。賴清德表示，民進黨存在的目的只有一個，就是為台灣打拚，這一次的選舉，除了守護台灣的主權外，同時也是鞏固台灣民主精神重要的一役，「我們沒有其他的選擇，一定要贏得這場選舉」。

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

賴清德總統競選總部全國幹部授證大會於今日舉行，賴清德也親自出席，和各地方競總主委、總幹事交流，幫大家加油打氣，逐一授證給各幹部並合照。賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨中央黨部秘書長許立明也和在場幹部說明選舉後續規劃期程，及立委輔選相關規劃。現場由競總發言人陳世凱擔任主持人，共有超過90位競選幹部到場，場面十分熱烈。

賴清德致詞時首先感謝在場的競選幹部多年來深耕基層為民主打拼，賴清德說，在這場授證大會中，看到了許多久經沙場，戰功彪炳的老將，也有充滿經驗，身強力壯的中生代，更有不少年輕但充滿希望、充滿理想的新生代，每一位幹部都各有所長，只要大家能團結合作，發揮戰力，今年的選舉一定可以得到最好的結果。

賴清德表示，面對這場選舉需要有3項認知與3個目標：第一，要認知到這場選舉除了決定國家的前途以及民主是否能夠延續外，這場選舉也直接影響了印太地區的和平跟穩定；第二，要認知到這場選舉的複雜性，身為執政黨所遭受的攻擊與抹黑來自四面八方，應該要戒慎小心，千萬不能掉以輕心；第三，民進黨從1986年9月28號創立以來，一直都跟台灣社會站在一起，要認知到這次的選舉，對台灣的未來至關重要，「我們沒有其他的選擇，一定要贏得這場選舉」。

賴清德指出，在了解3個認知後，還有3個目標需要達成：第一，要守護台灣的主權，在4位總統候選人中，只有民進黨堅定的捍衛台灣主權，主張台灣不屬於中華人民共和國的一部分，也堅定的認知到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，其他在野陣營的候選人，不是接受「九二共識」，就是接受在「一個中國」的原則下去簽訂服貿，主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定，這就是民進黨與其他候選人最大的不同。

賴清德說，第二個目標，就是要讓人民可以自主。他表示，台灣是一個民主的國家，每一場選舉都應該要讓人民根據他的自由意志來做選擇，而不是受到中國的威嚇來迫使人民做出決定，若如此，那台灣的民主自由將會被破壞，民主的精神也將蕩然無存。

賴清德表示，第三個目標，就是期望能在民主道路上持續壯大台灣，若大眾認為民進黨執政表現的好，也請大家繼續支持民進黨，做得好的政黨便繼續執政，這符合民主的機制與民主的精神。他也說明，贏得這場選舉除了守護台灣主權外，更要鞏固民主的精神，即便未來遭遇驚濤駭浪、各種挑戰，也會持續往前邁進，懇請大家讓這次的選舉一定要贏。

賴清德接著表示，除了總統大選，立委選舉也相當重要，期望競選連任的能夠高票當選連任，並幫助同縣市初次參選的立委候選人，大家互相支援、協助，相信只要展現團結的意志與力量，民進黨是有機會能在這場選舉裡面達成國會過半的目標，因此，除了總統要高票當選外，立法委員也要順利過半，不放棄任何希望，相信只要候選人繼續努力，大家共同協助將氣勢帶起，就能達到民進黨的目標。

賴清德最後強調，民進黨是台灣這塊土地土生土長的政黨，為台灣而生也為台灣而存在，民進黨存在的目的只有一個，就是為台灣打拚，每次的選舉都必須要有全力以赴的使命感，和衷共濟、團結一致，完成共同的目標。

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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