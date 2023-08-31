百萬YTR被親綠醫師攻擊　時力籲賴清德：約束支持者、遏止網軍亂象

▲百萬YTR合照蔣萬安被親綠醫師攻擊。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園影片，因封面為與台北市長蔣萬安的摟抱合照，被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」對此，時代力量31日批評，側翼是近年撕裂台灣社會團結，民進黨主席賴清德，應以具體行動遏止網軍亂象，實踐自己承諾的「民主團結」。

YouTube 頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，遭親綠粉專質疑有政治立場及收錢拍片，無獨有偶，民進黨新竹市議員楊玲宜因要求市府增設「夜間閃爆警示燈」挨批，結果楊不僅封鎖留言批評的 YouTuber Cheap，發文怒嗆質疑者是「甚麼事也做不了的屁」，更影射「外傳某黨月花10萬買網軍」。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，網軍側翼是近年撕裂台灣社會團結，降低台灣民主品質的主要亂源之一，賴清德2019年時也深受其害，甚至公開喊話「請蔡總統要求她的網軍，停止對我的攻擊」。然而，隨著賴清德成為民進黨主席，並喊出要促進民主團結，網軍側翼亂象卻不減反增，從黨公職到親綠粉專，頻頻出征不同意見者，令人質疑賴是否也戴上了網軍側翼的魔戒。

余佳蒨舉例，包括716居住正義和820行人路權活動，都看到民進黨公職和親綠粉專，對活動參與者各種嘲諷和貶低，直到賴清德答應出席820活動才戛然而止。這類不准對政府提出意見的傲慢，以及只有黨才能提出改革主張的雙重標準，公民社會其實都看在眼裡。

余佳蒨表示，楊玲宜遭到交通改革專業團體質疑，不僅不自省政策錯誤，反而把幾天前才跟賴清德同台，共同訴求行人路權的 Cheap 打成網軍，不僅讓人質疑民進黨對交通改革的決心，更只讓人看到完全執政下的民代傲慢。而親綠粉專任意指控 YouTuber 收錢吹捧台北市長，更是形同網路文字獄，彷彿只有跟民進黨站在一起才是愛台灣，讓人難以苟同。

余佳蒨強調，只要質疑民進黨的立場，就可能遭到大批側翼出征，惡意貼上各式標籤，散布錯假訊息，只為藉機打擊異己。民進黨長期放任親綠粉專、網軍側翼在網路上黨同伐異、撕裂台灣社會，難道這就是賴清德主席所謂的民主團結愛台灣嗎？請賴清德能夠正視惡質網軍文化，拿出具體作為，約束黨公職和支持者，別再放任這樣傷害台灣民主的惡質網路文化。