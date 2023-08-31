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社會 社會焦點 保障人權

詐團奪3命「S姊」不認罪！淚求交保：想念孩子...檢不忍開砲了

▲▼ 傅榆藺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「台版柬埔寨」綽號S姐的傅榆藺，被檢方認定是詐團層級最高的幹部之一，遭求處無期徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

逝世的人再也沒機會！士院密集分批審理「台版柬埔寨3死案」，今（31日）針對詐團層級最高的幹部之一，且遭求處無期徒刑的「S姐」傅榆藺續行審理程序。傅女仍否認私行拘禁致死、加重強盜等重罪，最後更情緒潰堤落淚向合議庭說：「希望交保，我真的很想家裡小朋友，我會努力打工賠償被害人」。審判長諭知辯論終結，11月22日上午宣判。

傅女（30歲）的家人一路砸錢替她選任2名律師做辯護，與其他被告大部分為義務辯護格外顯現「幸福」；另從身形來看，她比落網時體重至少增加5公斤以上。

傅女僅認私行拘禁罪，否認私行拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品等重罪，如此狡辯態度也讓蒞庭檢察官問：「妳是可爾必思B、米奇不秒屋群組綽號『梁朝偉』？群組功用呢」傅輕聲回：「對，是控管人員」，檢再問：「毒品、手銬誰想的？怎麼知道有人交頭接耳，還說要拿來祭天？」傅回：「是藍道叫我管，每小時會有控員回傳影像」，並解釋，當時控員張家豪有回報說黃秀娟（身亡）肚子痛，但2到3小時後，人就走了。

檢察官再問：「沒叫人處理？」傅無辜說：「我只管驗車人員」，檢此時忍不住說：「群組說『何時開演』是否指對被害人傷害？」傅則點頭默認。

審判長諭知辯論，檢察官就事實、法律分別論告時起稱，被告確實有監控所有狀況，也知道死者黃女當時有肚子痛狀況，甚至連誰皮癢，都稱要好好整頓，拿他祭天祈福，更痛批，「只要是任何正常生命被關都想逃出」，忍住怒氣舉實例說，「我辦公室時常有鳥誤飛進來，都想逃出去，過去就曾看見至少3隻撞到窗戶死亡」，認傅女犯後態度不佳，建請從重量刑。
▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台版柬埔寨活人如牲畜堆疊最後釀3死。（資料圖／翻攝自爆料公社）

其律師辯護說，就檢察官論告部分，足以證明被告是從控員回報得知據點狀況，就她所犯拘禁之事，也願被害人和解且積極溝通，希望盡最大努力賠償，請合議庭斟酌從輕量刑，更補充說，否認犯罪，並不是斟酌量刑、犯後態度唯一理由，最後也表示，傅女偵查中以來都配合檢方調查，並提供線索提供查獲藍道。

審判長詢問傅女意見與學、經歷，她情緒低潮說，「希望法官看在我想要賠償受害人的心來判我，真的很對不起這些受害人，想趕快出去賺錢賠償」，也回答法官她大學資料處理科畢業、離婚、育有2子、羈押前跟前夫同住，她還一度口誤說「畢業後就從事藍道詐騙集團」，後來才更正是餐飲外場，月收5、6萬。

審判長最後問羈押期屆滿有何意見，傅女此時崩潰落淚說：「我希望可以交保，我真的很想家裡小朋友，我對不起媽媽，也對不起親朋好友，我再也不犯，希望法官網開一面讓我交保。」

傅在詐團負責「驗車」，也就是檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，不法所得恐達上百萬；至於為何可獲高報酬，全因她對各家銀行何時會被警示帳戶規則相當清楚，甚至將規則倒背如流，因此在「藍道」眼中她是難以被取代的驗車手，這也與她今日在庭上所提自己是大學資料處理科畢業有跡可循，只可惜將專長用錯地方。

令人感嘆的還有，過去《東森新媒體ETtoday》曾獨家調查到傅女為名副其實「便當千金」，本應過衣食無缺日子，卻成奪3命「蛇蠍女」恐與感情有關。據悉，她先、後生下2名子女，且父親為不同人，入詐欺之門疑受另一半影響，因此一步踏錯終身錯，更釀無法挽回悲劇，這也讓一雙兒女在童年時期少了母愛陪伴。

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