台版柬埔寨虐死3人變凶宅！房價大跌310萬　法院判詐團全部要賠

▲受害者們被迫擠在一個小房間內。（圖／翻攝自爆料公社）

記者劉人豪／桃園報導

泯滅人性的「台版柬埔寨」案，被害人高達307人，詐騙金額更超過3.9億，而詐團成員陳姓男子，受「茶董」陳樺韋指示，承租桃園某處房屋當成據點，並由詐團幹部呂姓男子擔任連帶保證人，向屋主租房，隨後在該處囚禁、凌虐數十名被害人，造成其中3人死亡，讓該屋房成為凶宅，房價大跌，屋主因而提告求償。桃園地方法院審理後，判陳、呂兩人須賠償310萬275元。

判決書指出，陳男以呂男擔任連帶保證人，2021年9月向李姓男子租屋，並約定不得將房屋出租、出借予他人使用，結果陳竟將該處提供給詐騙集團當據點，呂男與集團其他成員則在屋內囚禁、凌虐數十名被害人，並造成其中3人死亡，導致房屋成為凶宅，導致房價大減，且大門也因警方攻堅而毀損，屋主因而提告，求償300萬以及大門損壞10萬275元，共310萬275元。

▲多位民眾求職遭囚禁，3人遭虐殺，遺體被扔進山區，以下同。（圖／資料照）

呂男則辯稱，他遭人冒名簽立租約，並非實際連帶保證人，不應負責損失，「我們確實是一群人住在那邊，有把被害人移到該房屋。我承認我們是詐騙集團」；陳男則從未出庭說明。

法院認為，呂男為詐欺集團成員，即使不是實際的連帶保證人，仍不影響侵權行為之成立，呂男與集團其他成員拘禁多名人頭帳戶提供者，並長期施予暴力控制，與該房屋成為凶宅，日後難以出租或出售或交易價值減損，有相當因果關係，應就房屋交易價值減損負損害賠償責任。

▲警方到桃園破門逮8嫌。（圖／資料照）

法院指出，該房屋所在社區的其他房屋物件，現交易總價約為1500萬元，發生「台版柬埔寨」案後，減價比例約為30％到40％，李男主張房屋受有300萬元價值減損損害尚屬合理。另大門毀損是因警方循線查獲破門進入導致，與詐團有相當因果關係，請求賠償也有理由。

▲「台版柬埔寨」案主嫌、幕後藏鏡人「藍道」杜承哲遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

法院審酌，陳男對於呂男與集團其他成員，在房屋內進行犯罪行為，不論知情與否，均應就侵權行為，負擔同一損害賠償責任，桃園地方法院判決，陳男與連帶保證人呂男，應給付李男310萬275元，如其中任一被告為給付時，其他被告於其給付之範圍內，免除給付義務。本案仍可上訴。