快訊／台版柬埔寨開庭爆棚！24嫌「點名入座」　霹靂警實彈戒備

記者黃宥寧／台北報導

士林地院今（29日）至後天密集開庭審理「台版柬埔寨案」，由於首波起訴有24名人犯在押，法院除擇定第一大法庭開庭，也開放大禮堂讓被害家屬等旁聽，同時為求謹慎及維持法庭秩序，罕見向新北刑大、北院、高院共借31名警力支援戒護，當中有8名霹靂警荷槍實彈輪流值庭，被告入庭時也宛如新生開學般點名入座。

▲台版柬埔寨案「S姊」傅榆藺（左圖）、「茶董」陳樺韋（右圖紅圈）從看守所被押解到士院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

今一早法警赴北所押解24名在押人犯，並分2部囚車搭載，且由新北刑大派刑警在囚車前、後押車戒護。約9時30分，「S姊」傅榆藺雙手上銬，披頭散髮下囚車，面對媒體詢問「有沒有懺悔」，她則低頭回「有」，「茶董」陳樺韋一下囚車超吸睛，因為他竟佩戴卡通圖案口罩，與他面露凶神惡煞神情有極大反差。

「台版柬埔寨求職詐騙案」是社會矚目犯罪，士院重視秩序維安，除使用最大的第一法庭，大禮堂也作延伸法庭，開放家屬等旁聽，更提前規劃安排座位表，讓被告們入庭時，先經法警確認身份後依表入座到其辯護律師旁，過程宛如新生入學，讓老師能快速認識學生；因被告們都是解開手銬坐旁聽席，法庭雙側門口各站1名霹靂警持M4A1突擊步槍、MP5衝鋒槍全程戒備，而每一排座位也有2至3名法警近側警戒。

由於涉遺棄屍體的「棄屍組」蔡智帆、葉智升、邱宏儒、潘依凡4人部分，本月23日已辯論終結，今是將剩下24名被告提訊到庭、鄧為至未被收押，由審判長開示證據。

▲台版柬埔寨活人如牲畜堆疊最後釀3死。（資料圖／翻攝自爆料公社）

審判程序開始，「S姊」傅榆藺（30歲）否認有加重強盜、私行拘禁致死其餘全認，「肥腸」吳秉恩否認犯行，其辯護律師指出，他出車所拿的對價差異甚大，由此可見，吳並不知棄屍一事。從被害人轉加害人的鄧為至也否認犯行，「迪麗熱巴」柯宗成則否認非法使人施用毒品，承認私行拘禁、加重詐欺，其餘被告均認罪。

遭詐騙、死者家屬的告訴代理人均表示，被告只有空言坦承犯行，少數有提出和解方案，只是為獲取較輕量刑，且3名過世被害人與被告間毫無仇恨，卻長時間遭拘禁及凌虐，懇請從重量刑，求處無期徒刑；約12時許審判長諭知，明、後天將把24名被告分上、下午續行審理程序並做量刑辯論，最後除感謝支援警力外，也叮嚀須依照法警指示還押被告。