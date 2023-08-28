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快訊／法院首見喊支援！台版柬埔寨將結案　借31名警力法庭戒備

▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自爆料公社）

▲士院審理「台版柬埔寨囚3死案」明（28日）起連續3天密集開庭，並提24名在押人犯進行言詞辯論。（資料圖／翻攝自爆料公社）

記者黃宥寧／台北報導

泯滅人性的「台版柬埔寨案」被害人高達307人，其中61人遭拘禁、3人身亡，詐騙金額達3.9億，2高層幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺等29人被依私刑拘禁等罪起訴。全案進入密集審理後將近尾聲，法院明（29日）起至31日開庭提示所有卷證，由於有24嫌在押，法院也罕見向新北刑大、北院等借31名警力支援戒護。

去年11月1日淡水警接到來自高雄的高姓男子報案，稱自己兒子日前北上求職，結果遭詐團控制行動，警不敢大意，立刻報請士林地檢署，由機動組主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮偵辦，經55天抽絲剝繭而偵破此一泯人性的詐騙虐囚案。

由於被害人達307人，含求職遭拘禁61人釀3死，詐騙金額高達3億9667萬7969元，去年12月17日偵結，將主要幹部綽號「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂世泓及「大姊」傅榆藺等29人起訴，並對主嫌「S姊」、「茶董」求處無期徒刑，「木法沙」蔡博臣、「蝦董」涂世泓各求刑30年、鄭育賢及控員幹部謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等5人，求處25年，其餘被告檢方建請法院量處適當之刑。

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

▲傅榆藺先前被提訊到法院開庭，還押時一路哭上囚車。（資料圖／記者黃宥寧攝）

全案經法院密集審理也進入尾聲，明（29日）起至31日將進行最後的言詞辯論程序，由於24名人犯在押，法院為求謹慎加上法警人力有限，向新北刑大、高院、北院請求支援派員開庭，最後共派31名警員、法警協助戒護、值庭。

明起一整日開庭，主要提示所有卷證，也就是從偵查、準備程序、審理的所有卷證，庭上均一一提示，讓蒞庭檢察官、被告、辯護人等表示意見，本週四（31日）言詞辯論終結，審判長也會當庭訂宣判期日，也就代表首波被起訴的「台版柬埔寨案」惡徒們將面對自己所犯的錯誤。

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