北韓證實「核打擊」演習：發射2枚彈道飛彈　回應美韓軍演

▲北韓執行戰術核打擊演習。（資料圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓周三（30日）深夜向朝鮮半島東部海域試射2枚短程彈道飛彈，官媒今（31日）證實，軍方昨晚進行戰術核打擊演習，模擬摧毀南韓軍方重要指揮所與戰機起降機場，並且挑明是回應美韓軍演以及美國派遣B1B轟炸機至南韓。

美國30日派出2架B1B超音速轟炸機，前往日本海與南韓參與美韓「乙支自由護盾聯合軍演」，北韓則以試射飛彈回應。

韓聯社引述朝中社報導，北韓領導人金正恩30日前往朝鮮人民軍總參謀部的訓練指揮所視察。同天，北韓展開戰術核打擊演習，目標是要讓所有軍隊內所有指揮官與人員對戰爭做好全面準備，並且透過幫助軍隊熟習行動程序，讓他們擁有軍事強力回應的能力。

▲美國派遣B-1B槍騎兵戰略轟炸機前往朝鮮半島部署。（圖／路透社）

北韓從平壤國際機場向東北方向發射2枚戰術彈道飛彈，並在目標島嶼上方400公尺的設定高度引爆，報導指出核打擊任務準確執行。

南韓聯合參謀本部指出，30日晚間偵測到北韓於11時40分與11時50分，從平壤順安或周邊地區發射飛彈，2枚飛彈在飛行約360公里後落入海中。日本防衛省則表示，飛彈飛行距離在350公里至400公里間，飛行高度50公里，落在日本專屬經濟區外海域。

美國、日本、南韓同聲譴責北韓試射行為，指北韓破壞地區與國際社會的和平安全，並且違反聯合國安理會決議。