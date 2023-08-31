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海葵直撲台灣北部！　日氣象廳預測：周末對台影響最劇烈

▲▼ 海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈。（圖／日本氣象廳）

▲海葵將從台灣北部經過。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風海葵逐漸往台灣北邊海面移動，不排除再度發布海警，且周末影響最盛。根據日本氣象廳預測，海葵將持續朝西北方前進，有可能掃過台灣北部與東北部，並且帶來強烈降雨，且最快9月1日升級為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s）。

日本氣象廳指出，海葵31日上午9時在沖之鳥島海域（Parece Vela），以每小時20公里的速度往西北西移動，中心位置為北緯21.1度、東經133度，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。

海葵9月1日預計升級強颱，並帶著強烈威力從沖繩本島與先島群島中間穿過，氣象廳也提醒，屆時可能會為沖繩縣帶來大雨與巨浪。根據日本氣象廳預估路徑，海葵9月2日至3日間會從台灣北邊海域經過，對台影響最大，且屆時仍維持「強颱」強度。

遠離台灣後，海葵也將一路朝西北方前進，預計9月3日登陸中國大陸，並沿著沿岸地區持續北上。

另一方面，新颱鴻雁30日晚間生成，目前仍位於太平洋楚克群島外海，中心位置為北緯14.5度、東經154.5度，並以時速15公里的速度往北方移動，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

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