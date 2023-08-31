北韓兵推「占領南韓」　金正恩直指地圖南方！開戰先攻打這1處

▲北韓領導人金正恩在地圖上直指南韓，官媒表示當天是在進行全軍指揮演習，演習假想目標是「占領南韓」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓與美國自21日至31日舉行「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，美軍更派遣B-1B轟炸機參與訓練，引發北韓不滿。北韓官媒31日報導稱，金正恩29日在朝鮮人民軍總參謀部訓練指揮所聽取匯報，內容包含全軍訓練情況與「占領南韓」的兵推劇本。在官方照片中還可看見金正恩用一根棒子指著地圖上的南韓領土。

根據韓聯社報導，北韓朝鮮中央通訊社（下稱朝中社）31日報導表示，為應對美國與南韓「軍部流氓」針對北韓展開的濃厚挑釁性質的大規模聯合軍演，人民軍參謀總部29日開始組織全軍指揮演習，並公開了戰時可能實施的作戰計畫，「演習整體目標是占領（朝鮮半島）整個南半邊的領土」。韓聯社稱，這是北韓首次公開這類形式的演習。

朝中社提到，金正恩國務委員長前往指揮訓練所聽取了訓練情況與敵我雙方兵推劇本，也發布了金正恩站在一張標有南韓核心設施與戰力部署點的大型作戰地圖前，拿著一根長棒指向南韓陸海空三軍本部所在的忠清南道雞龍台附近的位置，似乎正在下達指示。韓聯社認為，這張照片是在暗示，北韓將在開戰初期對雞龍台的南韓軍隊指揮部進行打擊。

▲金正恩29日在北韓人民軍總參謀部訓練指揮所聽取戰爭兵推的相關匯報。（圖／路透）

朝中社還指出，金正恩與總參謀部具體檢討了戰時前線及戰略預備炮兵利用計劃、敵後戰線形成計劃、海外武力介入破壞計劃等實際作戰策略文件，並指示在作戰初期大力打擊指揮核心、阻斷指揮通信，例如針對重要軍事指揮所、軍港、空軍機場等可能引發社會、政治與經濟混亂的設施，同時進行多點打擊。

朝中社報導的前一天，北韓於30日深夜朝東部海域試射2枚短程彈道飛彈。報導中也證實，軍方昨晚進行戰術核打擊演習，模擬摧毀南韓軍方重要指揮所與戰機起降機場，並且挑明是回應「乙支自由護盾」美韓軍演以及美國派遣B1B超音速轟炸機至南韓。