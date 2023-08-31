日本西武池袋百貨罷工！60年來首停業　母公司強硬出售

▲池袋西武本店因罷工31日暫停營業。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本7&I控股公司決定出售旗下百貨世界「崇光西武」，而崇光西武工會因擔憂自身勞動權益受損，31日展開罷工行動。受此影響，西武池袋本店全館31日暫停營業，而這也是日本約60年來首次有大型百貨公司罷工。日本7&I控股公司社長井阪隆一稍早出面道歉，但強調臨時董事會仍會照常舉行。

根據《日本放送協會》報導，由於崇光西武長年業績低下，母公司7&I控股2022年11月決定將百貨事業體出售給美國投資基金計畫後，便持續就相關決議進行協調，同時也確定於8月31日上午舉行臨時董事會，做出出售的最終決定。

▲工作人員引導顧客不要進入。（圖／達志影像／美聯社）



對此，崇光西武工會認為7&I控股並未向勞方充分說明出售後的相關權益，因此對於出售決定表達強烈反彈，28日通知資方，將集體於31日發動罷工。受到罷工影響，崇光西武旗艦店西武池袋本店31日全館暫停營業。這也是日本約60年來首次有大型百貨公司發動罷工。

7&I控股公司31日上午將會召開臨時董事會，就出售崇光西武進行最終決議，此案交易金額預計高達2200億日幣（約新台幣480億元），如果拍板確定，9月1日就會完成所有出售手續。

▲崇光西武工會在池袋西武本店前示威。（圖／達志影像／美聯社）



7&I控股公司與崇光西武工會之間遲遲無法達成共識，而7&I控股公司決定在罷工隔日完成所有交易手續的做法也實屬罕見。

7&I控股公司社長井阪隆一31日上午針對罷工一事道歉並稱，「崇光西武的罷工對眾多顧客與相關人士造成困擾，深感抱歉。」但他也強調，臨時董事會仍會照常舉行。