藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，引起在野陣營震盪，陸媒點民進黨將幫郭台銘連署，國民黨前祕書長李乾龍更指，「很多人都在講，郭台銘是不是民進黨派來臥底的？」對此，民進黨立委莊瑞雄30日回應，參選人體質不好選票才會分散出去，柯文哲拿到的也是藍營選票，「你乾脆也講柯文哲是民進黨派去臥底的。」

郭台銘日前宣布投入總統大選，讓在野陣營一團混亂，莊瑞雄指出，民進黨沒有躺著選、開香檳，環球時報還說是郭台銘是民進黨派去臥底，「你乾脆也講柯文哲是民進黨派去臥底的，柯文哲拿到的也是藍營選票，講得好像每個分裂國民黨的都是民進黨派去臥底。」

莊瑞雄直言，體質不好選票才會分散出去，最主要是要鞏固自己的體質，也就是政見、願景、主張，人民買不買單，現在談的是國政，國家的方向是什麼？未來是什麼？

莊瑞雄表示，政黨的主張對選民來說就像一個產品，選民是消費者，選你對我是好的，我才願意；提出來的政策必須要讓選民買單。就像今天的商周事件，國民黨的問題就出在他自己，「你產品不行，還要說你的品牌是最好的，沒有這回事啦！」

莊瑞雄指出，賴清德是總統蔡英文團隊，執政好時有紅利，也有包袱在，現在蔡政府滿意度還不錯，執政第七年滿意度還有將近過半支持很不簡單，因此賴清德領先在第一名很合理，但是沒什麼好自滿的。畢竟目標是要過半，若有不足的地方要回應社會期待，而挑戰者當然可以提出很大的目標，至少柯文哲會提出願景，總比侯友宜無法執行的政策好。

