行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

▲行政院政委陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院預計11日院會通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案。此次修法將適用對象從不孕夫妻，進一步擴大到女性同婚配偶、單身婦女，並增加捐贈者資訊的揭露，受贈者在受術前就可知悉國籍、血型、膚色或查詢是否有重大遺傳疾病等。另外，此次修法仍未包含代理孕母，男同志伴侶部分則考量有代孕疑慮，因此兩者仍與此次修法脫鉤處理。

政委陳時中今表示，《人工生殖法》草案討論非常久，這次修正主要著重在婦女生育自由、兒童的最佳利益，以這兩項為最高精神。此次修法的適用對象從不孕夫妻，進一步擴大到女性同婚伴侶、單身婦女，這三個對象都適用。至於代理孕母部分，考量仍有待社會凝聚共識，因此脫鉤處理。

陳時中說明，不孕夫妻維持原來規定，一方要有健康的生殖細胞、有一方的生殖細胞不健康，且是合法登記為夫妻。不孕夫妻要做人工生殖，除了事前要做子女最佳利益評估，第二要適合做人工生殖，45歲以上要評估有無適合生產情形，一定要有自己的子宮。

至於同婚方面，要經過憲法78號解釋文合法登記，要年滿18歲、且須用自己的子宮做生育。單身婦女部分，要年滿18歲，用自己的卵子、子宮。

陳時中說，此次修法也多增加「鞏固親子關係」這項條件，過去是生了之後去法院申請親子認定，未來修法改為，只要簽署「受術配偶同意書」後親子關係就成立，一經植入後就不能撤銷，確保孩童會有兩個家長，也能保障同婚者關係解除時，人工生殖子女依然擁有親子關係。

另外，此次修法也進一步擴大「血緣知悉權」，現行人工生殖生育的子女，要在結婚或收養時，才能查詢是否有觸及民法禁止結婚與禁止收養等規定。未來修法後，在開始受術前就可知悉捐贈者的國籍、血型、膚色，且要可查詢是否有重大遺傳疾病。

陳時中提到，此次修法同時也加強對人工生殖機構的管理，強化捐贈者、受術者的知情同意權益，否則就不能進行人工生殖，且進行任何手術都要告知風險。