快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出政見，若當選總統將會重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者可跳過巴氏量表，直接申請外籍移工照護。侯今（30）日再主張，70至79歲患有癌症二期以上長者，也取消巴氏量表。

侯友宜指出，昨天他提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策後，獲得極大迴響，不少家屬向他反映這確實是他們最迫切的需要，也有很多人告訴他，他們本來還在為申請巴氏量表而苦惱，現在可以鬆一口氣了，他跟他們說「放心，讓我侯友宜來改變」。

對於長照政策，侯友宜進一步主張「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。

侯友宜說，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰先前在立委吳怡玎舉辦的公聽會上，提到一個案例，讓他感觸良多。一位老奶奶80幾歲患重症肺炎，進加護病房插管，家屬央求醫師協助申請巴氏量表，但巴氏量表規定急性病需要「觀察六個月後」才能申請，這六個月到底要哪一位家屬離開工作崗位、回家照顧？成了家庭成員間縈繞心頭的困擾，聽了真的不忍又難過。

因此，侯友宜提到，除了昨日的80歲以上長者取消巴氏量表，現在更進一步提出「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，讓真正有需要的長者得到應有的照顧，同時讓社會正視看護移工人數不足及長照產業面對的問題，希望促進長者健康的同時也能釋放家庭勞動力。