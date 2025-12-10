　
民生消費

超商雙12開跑！7-11寄取件送購物金　萊爾富咖啡買12送12、抽股票

▲▼萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富雙12開跑，除了咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商雙12開跑，7-ELEVEN加碼推出「感謝寄」回饋活動，海內外寄件、取件都有優惠與抽獎機會；萊爾富則主打「咖啡買12送12」，更搶先推出「2026馬年福袋」、「發財卡」，可抽輝達與台積電股票。

▲▼7-ELEVEN推出寄取件回饋。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 針對寄取件狂撒回饋。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 指出，年底購物節與全民普發萬元效應，帶動電商包裹量激增，全台7,200多家門市成為寄取貨主力。今年寄件量已突破6,600萬件，其中每4位用戶就有1人使用「OPENPOINT APP零元取件認證」功能。

為了感謝用戶支持，7-ELEVEN 即日起至12月31日推出三大「賣貨便」回饋活動：常溫寄件每件38元（原價60元）、冷凍寄件129元（原價200元），寄件量成長100件以上者可獲最多「100次免運資格」；單月寄件滿500件起，再送1,000至25,000元統一超商禮券，最高門檻還可抽「iPhone 16 Pro Max」。

▲▼7-ELEVEN推出寄取件回饋。（圖／業者提供）

▲「國際交貨便」送購物金。（圖／業者提供）

跨境寄件需求也同步升溫，7-ELEVEN「國際交貨便」自12月24日至2026年1月6日寄往中國、日本、美國、澳洲、香港、新加坡、越南、馬來西亞等11國家，每件贈「12元7-ELEVEN購物金」（限量2,000筆），寄件量達30件以上可預約專人到府收件。

此外，OPENPOINT APP推出「安心取與帳單繳費集點GO」活動，取貨或繳費即可集點抽獎，滿5點可抽Switch 2、iPhone 17 Pro Max、純金元寶等獎項，滿10點再兌換炸雞球、美式烤雞翅等商品。

★萊爾富

萊爾富以「雙12」與「聖誕節交換禮物」為主題，推出多項限時優惠與聯名禮品。12月12日10:00起，在Hi-Life VIP APP「萊購物」限量開賣HL三層抽取式衛生紙24包，每串只要99元（原價199元），限量5,000組、每人限購1組。

▲▼萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

咖啡與茶飲優惠同步開跑，12月10日至12月12日，Hi café推出大杯美式、特大杯美式「買12送12」（原價1,080元起）、大杯拿鐵「買12送10」（原價1,210元），最高現省720元。紅茶、茶拿鐵、珍珠系列也有「買12送12」組合，皆為會員限定優惠。

▲▼萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12。（圖／業者提供）

聖誕交換禮物部分，萊爾富主推「2026馬年福袋」與「馬年發財卡」。「馬年福袋」售價200元，全台限量開賣，內含6樣商品及抽獎序號，禮品總價值超過200元，有機會抽中輝達、台積電股票，還有機會抽iPhone與多項家電。「發財卡」每張100元，除了能抽輝達、台積電股票、iPhone 17外，還可兌換3項指定好禮。

▲▼萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富雙12開跑，咖啡買12送12，還搶先開賣「2026馬年福袋」。（圖／業者提供）

喜歡療癒風小物的族群，也能在Hi-Life VIP APP「肖像聯名專區」，選購短尾矮袋鼠（DINOTAENG）、吉伊卡哇、美樂蒂、酷洛米等人氣IP商品。

即日起至12月31日，持聯邦信用卡、HiPay或iPASS MONEY綁定付款，於萊爾富消費還可享全店5%現折（現折金額以元為單位、尾數捨去）。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「大全聯」改名後首家門市青埔店開幕　1500坪融合量販+百貨

全聯新制服「F1賽車風」亮相　國家隊設計師操刀

一秒穿越4500年前古埃及　直擊金字塔禁區！《消失的法老》VR沉浸體驗台北登場

豐原太平洋百貨耶誕狂歡繽紛禮　超狂回饋24%

快訊／全聯宣布3年完成「電子價卡」　1250家店耗資超過30億

冬夜微醺儀式感up！全家限定「台啤集章趣」喝愈多解鎖愈多限量好禮

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

公園首排＋日系書店＋飯店公設！小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」一次開箱美好生活

超商連續5天「買1送1」懶人包！泡麵、冰品、零食都有

