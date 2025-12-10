纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

▲前台北市議員許富男貪污案，纏訟19年後，最高法院終於判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

民進黨籍前台北市議員許富男，2002年間在「再生瀝青工程案」勾結養工處官員、廠商，收受權利金、賄賂等近2千萬元，提起公訴。案件於2006年間起訴，纏訟19年後，最高法院採信更二審見解，10日將許富男判刑6年、褫奪公權3年定讞，還需沒收160萬元，並追繳898萬餘元。

本案發生於2002年間，時任台北市議員的許富男以維護工程品質為由，要求養工處招標道路瀝青舖設工程，必須檢附「再生瀝青許可證」。這項要求讓北部的10餘家廠商較具競爭優勢，許富男再透過養工處的約聘蔡姓技工出面，要求得標廠商必須繳交每噸100元的「權利金」。

10餘家廠商為求得標，私下達成協議，約定欲得標之廠商必須先繳納每噸50至100元的「圍標金」，給其他不參與投標的其他廠商；此外還要再各分配5萬元給陪標廠商，10餘家廠商因此在2003至2006年間，低價壟斷養工處發包的道路重舖工程。另外廠商為了打好關係，也招待養工處多名官員上酒店喝花酒，或是現金行賄。也因此廠商在施作工程時大量偷工減料，當時調查發現不合規定的道路柏油遍及台北市40條主要道路。

全案經台北地檢署於2006年間提起公訴，一二審法院均重判許富男有期徒刑18年、褫奪公權6年。至於涉案的養工處多名官員，也分別遭判刑18年6月到8年不等的刑期。更一審則改判有期徒刑9年、褫奪公權3年。到了去年的更二審，合議庭改認定許富男犯罪所得為160萬元，必須沒收，另外也須與蔡姓技工合併追繳沒收犯罪所得1797萬4874元，其中須單獨追繳許富男898萬7437元。

全案再上訴最高法院，最高法院10日將許富男涉案部分駁回上訴，許富男遭判刑6年定讞，須入獄服刑。此外，最高法院也通知檢方對許富男啟動防逃機制。