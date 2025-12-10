快訊／台鐵埔心=楊梅事故！男站平交道「遭自強號撞」　命危搶救中

▲台鐵死傷事故，埔心=楊梅間平交道1男遭自強號撞上命危。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

台鐵133次自強號10日下午3時25分行經埔心=楊梅間瑞塘里平交道時，發生民眾侵入軌道事件！一名男子因不明原因站在平交道上，當場遭自強號撞上失去呼吸心跳。警消獲報趕抵現場，趕緊將人送醫搶救，現場狀況已於下午4時30分排除。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

