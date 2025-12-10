　
政治

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間終於確定，將於12月27日（六）與12月28日（日）舉行，將於此次交流同行的台北市議員曾獻瑩表示，市府推動交流的作業正穩健進行，但本次論壇僅能安排在週末兩天一夜，充分反映出在政治壓力與輿論敏感度下，雙城交流的時程被迫大幅限縮。曾獻瑩直言，這樣的安排不僅凸顯交流的艱難現實，也可能影響參訪品質與交流成果，只能在週末兩天一夜的交流安排是政治干擾的結果。

曾獻瑩指出，雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在十二月，今年更是壓線排在年底，並被迫壓縮至週六、週日舉辦，形成相當不尋常的時間配置。況且，週末並非一般公務單位運作時間，許多機關可能正逢休假或無法呈現日常工作樣貌，意味著能參訪的項目勢必大受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。

曾獻瑩表示，參訪日期若安排在上班日，正值議會開議期間，市長跟局處首長無法到議會開會，容易被攻擊質疑看重上海過於台北市政，若是安排在週末六日，則又因為絕大多數機關六日不上班，造成交流參訪效果大打折扣，但又要努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不能中斷，進退兩難及政治干擾多重顧慮下，最後只能協調出這樣的時間，相當可惜。

曾獻瑩建議，北市未來可採行「雙城論壇365」以「主論壇＋分論壇」的新模式進行，以更高頻率、更具主題性的交流方式，同時分散政治風險、提升交流彈性。讓各局處不再受限於一年一次的行程，而有充裕時間規劃深度參訪。曾獻瑩進一步說明，季節性分論壇可依主題選擇相應局處參與，例如交通局對接自動駕駛公車、衛生局了解AI醫療應用、資訊局與產發局參訪AI產業發展等，藉由更細緻、務實的分工安排，使交流更具操作性與延續性，專業對口單位也能累積持續合作的城市治理成果。

針對今年論壇聚焦的「AI與城市治理」主軸，曾獻瑩說，台北擅長將AI技術導入市政管理，包括資料整合、決策分析與公共服務智慧化；而上海則在AI產業應用上累積豐富經驗，擁有自駕公車、仿生機器等大型實驗場域。兩地發展路線不同、但具互補性，他期盼市府團隊把握交流機會，將上海在AI產業應用上的實作成果帶回台北，成為北士科AI廊帶布局的重要參考，加速推動城市的科技轉型與產業升級。

最後，曾獻瑩強調，透過雙城論壇深化城市層級的務實交流，有助促進共同進步並降低區域緊張。但若年年因政治壓力造成時程被限縮、行程被壓縮，也不利於建立穩定的合作架構。他認為未來應以制度化、常態化的方式推動分論壇，使城市能在更適切的時間、以更充分的方式進行交流，持續透過和平交流為兩地市民創造更好的生活環境。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　詭異景象曝光
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
