國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國社群平台小紅書因爆出多起詐騙案件，而且在台未設置法律代理人、又未配合政策改善，被政府依「詐欺犯罪危害防制條例」下令封網1年，引發輿論譁然，國台辦更批賴政府違反民主自由。對此，民進黨秘書長徐國勇10日回嗆，一個沒有民主自由的國家，敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情，他反問，中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這個極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？

至於綠委王世堅表示，可以理解內政部禁小紅書，但恐怕犧牲掉民主自由。徐國勇回應，王世堅這段話就是在凸顯台灣的自由民主，不過要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害自由民主。小紅書最主要的原因，是詐騙集團利用小紅書做工具，從事詐騙工作。

徐國勇強調，這些詐騙工作必須要被遏止，但小紅書極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。詐騙集團的行為，有些是跨境的，全世界必須合作來偵破這些詐騙集團，可是小紅書都不配合，甚至一些小紅書平台上的詐欺案件發生，希望他們提供相關訊息，他們也拒絕，不但拒絕，是連回答都不回答。

徐國勇直言，不客氣地講，從法律上態度來講，小紅書就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責，所以為什麼要禁小紅書？也不是禁啦，只是有關流量等問題，事實上台灣還是相當自由的，網路各方面還是相當自由的，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題，這才是重點。