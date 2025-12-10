日本住3年「超神1招」皮膚不癢了　醫師認證！苦主提醒：差點摔死

▲洗完澡擦乾，把握時間塗乳液，有助於保濕。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣一轉變，許多人會出現皮膚乾癢症狀，其實擦乳液也是有時機的。一名網友在日本住了三年多，發現在浴室趁皮膚微濕時擦乳液，「皮膚幾乎不會癢了！」文章引發萬人討論，「這樣擦乳液20年了」、「癢了9年了，決定今天開始擦」；也有苦主提醒，「擦腳底要小心，我之前差點摔死」。

一名網友在Threads表示，今年是他在日本過第三個冬天，某天心血來潮帶著乳液去浴室，趁剛洗完皮膚還有一點水氣時，趕緊抹全身保濕，結果非常有感，「皮膚幾乎不會癢了！」

文章曝光後，引來大票網友喊真的有效，「異位性皮膚炎家長路過，洗完澡後15分鐘內塗上乳液或是專用油膏，效果最佳」、「我是洗完澡趁身體還濕濕的時候擦嬰兒油，毛巾用按壓方式吸乾身體水份，再擦上乳液」、「已經癢了9年了，決定今天開始實踐」、「這樣擦乳液20年了，印象中是看到大S的美容大王裡面寫的」。

留言中，皮膚科「嗚咪醫師吳明穎」現身回應，「說的很棒耶！我都是這樣跟病人衛教的」；藥師也強調重點，「在浴室擦乳液，水蒸氣等於幫忙加濕，乳液可以同時鎖住肌膚水分不流失，也可以從環境中多抓水分給皮膚，提醒大家一下，臉或是身體的保養品，要做好防潮措施，太潮濕的環境沒做好防潮，會容易變質滋生細菌」。

不少苦主提醒，「我上次在浴室擦乳液差點摔死在裡面」、「擦腳底要小心，我之前差點摔死」、「跌倒後...會像剛出生的小鹿站不起來」、「這招我已使用多年，洗完澡用浴巾稍微擦拭，身體微濕抹上身體乳，但腳底我會略過，要擦也可以，記得穿上襪子，不然會摔死」。

事實上，皮膚科醫師蔡逸姍過去指出，本身屬於乾燥肌膚的人，在洗澡時必須遵守5大重點，包括「降低水溫」、「縮短洗澡時間」、「使用溫和沐浴用品」、「毛巾輕壓按乾」，以及「立馬保濕」。

蔡逸姍表示，資料顯示，洗完澡後7分鐘內擦上鎖水產品，效果最好。因為趁著剛洗完澡，皮膚表面還有水分、處微濕狀態時擦保濕產品效果會最好。至於該怎麼挑選保濕產品，則可根據部位、天氣與個人需求而定。最後，她建議，盡量挑選成分單純、有效且持續使用比噱頭更重要。