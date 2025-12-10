每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

▲很多台人喜歡日本。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多台人很愛日本，甚至會有人想要去定居。網紅「G老闆編哥」就表示，近兩年幾乎每月飛東京，原本以為日本生活美好、甚至動念乾脆搬去長住。沒想到真正長時間體驗後，他反而發現自己「完全不適應」，直言旅遊與長住根本是兩回事。從飲食、氣候到文化，他一條條分析為何最後仍覺得台灣才是最舒服的所在，也引發網友大力共鳴。

G老闆編哥表示，一開始真的想說「先去體驗看看，不錯就搬去日本」，結果卻在頻繁往返後體悟現實差很大。首先是飲食問題，「日本食物普遍偏鹹，醃製物也多，我不喜歡吃醃製物」，短住時覺得很爽，但只要待滿一週，胃就開始瘋狂想念台灣味，「鹹酥雞、滷肉飯、黑白切、牛肉麵……懂的人懂，那種想回家吃飯的衝動。」

第二是過敏困擾，只要遇到花粉季，「鼻子不是悶悶的、就是直接過敏，出門一定要戴口罩」，旅遊時可忍，但想像長住，他無奈表示「我的鼻子會直接廢掉。」

再來是讓他崩潰的日本冬天，「皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開像在烤箱裡。」他甚至笑說小腿乾到不爽、背乾到要帶伸縮抓背神器，「那種乾冷住幾天就不太爽，長期住更可怕。」

最讓他自覺格格不入的，是文化差異。「買個小東西會鞠躬、講一長串禮貌用語、超正式告別，但我心裡只想說：bye bye～」他形容在日本生活像是「要陪大家一起演戲」，太拘謹、太重流程，不像台灣自然又有人味，「有些文化不是好不好，是合不合。」

G老闆編哥最後直白表示，「旅遊版的日本是天堂，生活版的日本是另一回事。」雖然喜歡東京，但真正適合自己的地方，反而是台灣，「不管中國、美國、日本，人生最適合待的地方，其實就是台灣。」

貼文曝光後，網友狂點頭，「能在台灣出生長大真的很幸運」、「旅遊可以，長住真的無法」、「住香港的我也覺得台灣太有禮貌了」、「台灣人情味真的無可取代」、「大阪燒鹹到我配四杯白開水」。G老闆編哥甚至補充，「原本以為住在高樓每天看晴空塔會很爽，結果看久也是麻痺哈哈！」讓不少人笑回，「所以說，旅遊就好，住還是台灣最讚！」