國民黨團對郭態度轉強硬　擬規劃視「喝咖啡」情況後主動出擊

▲國民黨團30日在記者會上對郭台銘態度明顯轉趨強硬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布參選2024總統，國民黨立法院黨團今（30日）記者會中，黨團總召曾銘宗抨擊郭只考慮個人，未考慮鴻海86萬股東權益，做什麼國家領導人？郭行事風格是「剛放下，等一下就舉上來」，讓現場媒體感受到，明顯與過去「尊郭」態度不同。另據了解，國民黨團已有主動打郭的打算，只是還要觀察未來「喝咖啡」狀況後再出擊。

郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統失利後，雖曾表示將盡最大努力支持國民黨總統參選人侯友宜勝選，但發生國民黨「類初選」黑箱疑雲、「挺郭派」國民黨中常委醞釀「換侯倒朱」、「挺郭」藍營議長「見郭不見侯」等，在在衝擊國民黨整合進程。只是在國民黨黨中央想團結「非綠」框架下，就算近期屢傳郭台銘打算獨立參選，黨團始終未主動出言抨擊，頻喊話國民黨仍樂意跟郭合作、郭是世界級企業家，相信可以說到做到。

但隨著郭台銘28日在「主流民意大聯盟記者會」上正式宣布參選2024總統，曾銘宗30日在國民黨立法院黨團記者會上回應郭的議題時，讓現場媒體明顯感受到黨團「尊郭」立場已轉變；包含被問及有關郭台銘競辦發言人黃士修昨受訪內容，曾表示，黃士修剛接任發言人，可能不清楚郭台銘行事風格，「剛放下，等一下就舉上來」，常常講話今天這樣，明天這樣，後天又不一樣。

抑或是，曾銘宗在記者會中，主動提及郭台銘稱如果中共說要把鴻海公司沒收，「我說Yes, please！Do it.」一事，並抨擊，郭想選中華民國總統，說希望承擔更多責任，但連鴻海一家公司的權益都沒辦法確保，談什麼中華民國和平穩定？且翻開鴻海十大股東名冊，郭台銘股份也有12.57％，股東人數86萬，但郭只考慮個人，沒有考慮其他股東權益，做什麼國家領導人？談什麼兩岸穩定？談什麼國家重大利益？

不過，對於是否國民黨團對郭台銘態度轉強硬，曾銘宗則澄清「沒有」，只是因為郭上述的發言涉及其專業。但據了解，國民黨團已有主動打郭的打算，只是目前還要視未來「喝咖啡」狀況，再觀察幾天，且尚待與黨中央討論，屆時也會同步出擊。

另外有藍委認為，郭台銘要被檢驗的事情還非常多，後續將慢慢浮出檯面，所以國民黨團還不需要著急著主動出擊，因為郭的民調支持度可能逐漸走低，不必替郭添柴火，惟相關規畫仍會滾動式檢討。