地方 地方焦點

從谷關到海線　馬來西亞踩線團體驗中台灣多層次魅力

▲馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為吸引更多馬來西亞旅客走訪中臺灣，交通部觀光署參山國家風景區管理處與駐吉隆坡辦事處合作，邀請大馬媒體來台進行多日踩線行程，實地探訪谷關、松鶴部落、南投松柏嶺與臺中海線等地。行程串連山林、部落文化、茶產業特色及濕地生態，呈現中臺灣兼具自然、人文與永續概念的旅遊風景。

駐吉隆坡辦事處推動的「台灣五感」活動邁入第四年，每年以不同主題向馬來西亞推廣臺灣。今年以「療癒旅圖」為主軸，安排媒體以身心放鬆的方式體驗各地特色，希望讓更多旅客從不同角度理解臺灣多樣的旅遊樣貌，也盼望引發再次造訪的興趣。

▲馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城。（圖／記者游瓊華翻攝）

外媒聆聽志工解說，見證谷關遊客中心100亮點實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次行程自谷關展開，媒體走進山谷，沿森林步道探訪幽靜山色，接著前往松鶴部落的「泰好玩獵人體驗營」，體驗射箭、手作原民工藝、搗米等活動，感受部落生活的日常氣息。夜幕降臨後，谷關公園燈海亮起，「山谷燈光節」在山色間鋪陳柔暖光影，媒體團行走其中，對山城夜色留下深刻印象。谷關溫泉以弱鹼性泉質聞名，媒體也在此體驗泡湯眺山的閒適。

行程同時延伸至南投松柏嶺遊客中心，媒體體驗「茶薰六感」，透過茶湯蒸臉、敷面膜、聞香等方式放鬆身心。參山處表示，希望藉由茶文化與日常療癒的結合，讓旅客看見這片土地不同層次的文化與生活節奏。

此外，踩線行程也串聯臺中海線景點，包括高美濕地的夕照景觀、呈現地方食農文化的阿聰師芋頭文化館、大安區農會「飛天豬」主題餐館，以及導覽與品飲兼具的烏日啤酒廠，展現臺中從山線到海線的多元風貌。

參山處指出，永續觀光是近年努力方向，從低碳旅遊、友善環境到與在地共好的理念，透過部落文化、茶產業、生態與慢活旅程結合，讓國際旅客不只看見景點，更能理解土地脈絡。其主辦的「山谷燈光節」再度入選「2026–2027臺灣觀光雙年曆」活動，12月21日將在梨山高山燈區舉辦點燈儀式，邀請旅客在高山寒夜中欣賞冬季最具特色的耶誕燈景。

▲馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲踩線團親身體驗茶文化，感受松柏嶺茶香魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

