生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈涼，北部、東北部及東部降雨增加。周六起大陸冷氣團影響，最冷時間點為下周日晚間至周一清晨，低溫下探10度；周二短暫回暖，周三又有一波東北季風接續影響。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天上午基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星短暫雨，下午東北季風稍微增強，北部、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，周五及周六水氣較多，周五基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨機率，桃園以北、花東有局部短暫雨，中南部多雲到晴；周六白天桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭較大雨勢，晚間冷氣團南下，中層仍有水氣，中部以北、宜花有零星降雨。

他表示，下周日至周一轉為乾冷，這波冷氣團最冷時間在下周日晚間到周一清晨，中部以北、東北部12至13度，其他地區14至16度，沿海空曠地區不排除到10度以下。周二冷氣團減弱，各地明顯回溫。 下一波東北季風預計周三增強，北部、東半部水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，中南部留意日夜溫差大。

溫度方面，他也說，明天下午涼空氣抵達，各地低溫約16至20度，且愈晚愈涼，北部高溫約24度，入夜後僅剩17度，中南部則要留意日夜溫差達10度以上。

另外，林定宜指出，明天金門、馬祖及西半部，以及周五及周六清晨中南部有局部霧或低雲。周六晚間至下周一清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

12/08 全台詐欺最新數據

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

今天各地天氣穩定，明天另一波東北季風增強，略為降溫，北部、東半部降雨機率高。周六下半天首波大陸冷氣團南下，最冷時間點在下周日深夜至周一清晨，低溫下探12度，中部以北3500公尺以上高山有降雪或結冰機會。

