快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

▲台鐵死傷事故，埔心=楊梅間平交道1男遭自強號撞亡。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）
記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導
台鐵133次自強號10日下午3時25分行經埔心=楊梅間瑞塘里平交道時，發生民眾侵入軌道事件！一名男子因不明原因站在平交道上，當場遭自強號撞上失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重於下午4時33分宣告不治。警方初步排除外力介入，詳細發生原因持續調查瞭解中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
