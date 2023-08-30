馬紹爾駐台大使稱「邦誼堅定不移」　感謝台灣給予莫大幫助

▲總統蔡英文接見馬紹爾共和國駐台大使 。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書。卡蒂爾致詞時表示，兩國邦誼堅定不移，馬紹爾群島共和國始終感謝中華民國台灣對馬國社會、經濟發展的堅定支持與莫大幫助。

並表示，臺灣和馬紹爾群島在環境、醫療、農業、教育等各領域，持續強化夥伴關係，也感謝馬紹爾支持臺灣的國際參與。期盼未來兩國在國際上繼續相互扶持，為雙邊關係發展再創新的里程碑，也為全球的繁榮發展一起做出貢獻。

蔡英文表示，卡蒂爾大使曾經在2016年到2019年，擔任駐台大使館的副館長，對台灣非常熟悉，並且在回國之後，與台灣的大使館同仁也持續有密切互動。當今年4月，柯布雅（Kitlang Kabua）外長來台訪問，卡蒂爾大使也以外貿部次長的身分一起來訪。

蔡英文感謝卡蒂爾大使長期以來對台灣的支持，相信由卡蒂爾大使駐節台灣，台灣和馬紹爾群島將更進一步拓展合作領域，也持續深化兩國邦誼。她指出，現在全球都面臨著氣候變遷的挑戰，尤其台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，對於升溫、海平面上升等議題，更需要加強交流合作。

蔡英文指出，就在上個月，外交部長吳釗燮與馬紹爾群島等4個國家，共同簽署「對抗氣候變遷聯合聲明」，希望一起因應全球暖化的挑戰。她提到，不僅是環境議題，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域，也持續強化夥伴關係。

隨後，卡蒂爾致詞時，感謝蔡英文的致詞與熱情接待，很高興能回到她視為第二個故鄉的美麗國家，代表馬紹爾群島共和國柯布亞（David Kabua）總統、政府及人民致上最溫暖的問候，並祝福兩國及人民的長久友誼。

卡蒂爾感謝在場所有人，為促進馬紹爾群島與台灣間合作的貢獻及努力，以及對馬紹爾群島大使館同仁與歷任大使們的大力協助，也期待未來持續見證兩國深化邦誼。

卡蒂爾表示，馬紹爾群島與台灣之間存在獨特的連結，雙方有共同的南島文化遺產，對民主、法治、尊重人權、和平、繁榮、良好治理與全球公民道德等共享價值與目標，也讓兩國邦誼更加堅實。自兩國建交以來，這份友誼在外部壓力下，仍不斷創下新的里程碑，雙方在經貿、氣候、環境、人民交流等各領域，持續深化合作。

卡蒂爾指出，這些發展都有助於兩國人民的進步和發展。回顧過去25年的成果，她想分享亨利·福特（Henry Ford）的一句名言，「相聚是開端，團結是進步，而協力合作則是成功」。她以馬紹爾群島共和國駐中華民國台灣大使的身分在此重申，兩國邦誼堅定不移，馬紹爾群島共和國始終感謝中華民國台灣對馬國社會、經濟發展的堅定支持與莫大幫助。

卡蒂爾提到，過去一世紀以來，中華民國台灣在農業、醫衛、科技等領域擁有超越許多國家的傲人成就。中華民國台灣將持續作為一個偉大的國家，而馬紹爾群島也承諾持續支持台灣人民維護臺灣主權與民主價值，以及台灣在國際社會享有應有地位的期盼。

卡蒂爾表示，她期待與台灣政府及人民密切合作，以熱情和堅毅精神為兩國及人民謀求共同利益。她很榮幸呈遞到任國書，並承諾將不遺餘力推動馬紹爾群島共和國與中華民國台灣間的邦誼。