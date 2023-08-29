總統民調趨勢一致　日學者點「關鍵8月」：4年前決戰在此大勢底定

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

《TVBS民意調查中心》日前公佈總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德37%，民眾黨柯文哲28%，國民黨侯友宜22%。對此，多次精準預言大選結果的日本學者小笠原欣幸分析，8月中，各家民調趨勢均呈現賴上升、柯下滑、侯反彈有限，而4年前總統大選就是在8月的決戰中底定了大勢。

小笠原欣幸分析，TVBS的獨門民調方法為，將調查樣本設為市內電話和手機各佔一半，且僅針對回答「會去投票」的受訪者詢問其支持對象。在6月的調查中，柯文哲躍居首位為其重要特點，因此8月的民調也備受關注。民調結果顯示，與美麗島、台灣民意基金會和菱傳媒的民調結果相似，均呈現賴清德上升、柯文哲下滑，而侯友宜反彈有限的趨勢。各大民調機構的一致趨勢極具意義。

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對於民調數據，小笠原欣幸指出，雖然普遍認為柯文哲的支持者中男性較多，但這次的民調顯示支持柯文哲的男性為36%、女性為21%，相距高達15個百分點。相對於7月的9個百分點，雖然男性對柯文哲的支持率與之前相近（37%→36%），但女性的支持率從28%大幅下降到21%。這意味著女性支持者的流失可能是柯文哲支持率下滑的主要原因。

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對於國民黨支持率不振，小笠原欣幸表示，在7月和8月的政黨支持率中，民進黨從26%上升到28%，國民黨從25%下滑到21%，民眾黨則維持在16%。這可能是在郭台銘因素下，部分國民黨的地方政治人物轉而支持郭台銘，甚至退黨。這導致國民黨的整體支持率受到影響。整體而言，從3月起郭台銘持續讓國民黨難以整合。

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小笠原欣幸也指出，賴清德在台灣各地的支持度都呈現上升。特別是在民進黨的優勢選區雲林、嘉義和台南地區，賴清德鞏固支持基礎顯著提升（8月達到52%）。在以往民進黨較為弱勢的桃園、新竹和苗栗地區，賴清德也獲得了不錯的支持率（38%）。與此相較，侯友宜在國民黨本來較強的桃竹苗地區的支持率未能凝聚既有支持（19%），必須加以補強。此外中南部的支持率也停滯不前。

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小笠原欣幸表示，柯文哲雖然被認為在北部的都會區有較高的支持，但他在中部的台中、彰化、南投地區（29%），以及南部的高雄、屏東、澎湖地區（31%）也有不俗表現。儘管柯文哲的整體支持率有所滑落，但他在非都會區依然有著廣泛的支持基礎。

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小笠原欣幸直言，在這次民調中，TVBS還針對三個個別的議題進行了調查。對於賴清德的訪美行程，有37%的人表示滿意，20%的人表示不滿意，44%的人沒有意見。雖然相對於其他民調，TVBS的「沒意見」答案較多，但從數據中可以看出賴清德的訪美行程對他有所加分。

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民調也詢問了中國近期暗示要中止ECFA優惠的意向。回答中，有29%的人表示「擔心」，46%表示「不擔心」，25%沒意見。小笠原欣幸解釋，在「不擔心」的背後，可能隱含著對中國連經濟協議都予以政治化的不滿，這與賴清德當前的支持率排名第一相符。

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小笠原欣幸表示，對賴清德不利的因素是長期受到爭議的核四問題。蔡政府已經擬定了2025年非核家園的目標。本次調查結果顯示，有47%的人「贊成」重啟核四，「反對」則為32%。由於2021年12月的公投中，多數人反對重啟核四，台灣對非核家園的民意可能出現了變動。這可能與再生能源的替代能力仍然不足，以及對穩定供電和擔憂電價上漲有所關聯。

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小笠原欣幸直言，4年前夏季的選戰中，原本領先的韓國瑜被蔡英文後來居上。從7月開始，蔡英文在各項民調中皆呈現領先，到8月的TVBS民調公布後，所有民調都顯示蔡英文領先。也就是說，4年前在8月的決戰中底定了大勢。

小笠原欣幸表示，這次8月的支持率也有了顯著的變動，並以TVBS民調作為收尾，讓人感受到某種象徵意義。 然而，這只是反映了8月的情況，要說大勢已定仍為時過早。中國的干預會產生何種影響將是極大的變數。若是賴清德最後真能當選，在回顧時雖然可說8月的決戰決定了最終勝負，但目前並不能輕易斷言，仍然需要持續觀察下去。