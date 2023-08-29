楊志良「家暴說」拒跟蔡政府道歉　綠嘆無厘頭：散佈仇恨不可取

▲楊志良出面回應家暴說。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛生署長楊志良日前稱台灣之所以家暴頻傳，是因為施暴者無法修理蔡英文、陳建仁，只能轉而去修理更弱小的妻小，引發爭議，楊昨晚間發聲明向曾經歷家暴的人道歉，但不會向蔡政府道歉。對此，民進黨團29日回應，為何幹過衛生署長的人會有這種言論，這都是在受害者傷口上灑鹽，「在郭台銘造勢場合上講這些、傳播仇恨不足取！」

對於家暴論，楊志良晚間受訪表示，台灣許多人有家暴經歷，去年就有12萬人被家暴，因為「家暴說」讓他們回想起以前的痛苦，「那我很抱歉，增加他們過去的陰影，這我道歉。」

話鋒一轉，楊志良批評，總統府要他道歉，他絕不道歉，因為蔡政府把台灣弄得水深火熱、經濟不好，讓人要自殺自殘，整個國家四分五裂、整個敗壞，「我不但不道歉，我還要譴責他們，他們應該給我下台！」

對於楊志良說法，民進黨團書記長莊瑞雄表示，無厘頭啦，楊志良講法真的有點無厘頭，他當過衛生署長，心理健康跟家暴防治是衛生署執掌，為何幹過署長的人會有這種言論？這都是在受害者傷口上灑鹽，「在郭台銘造勢場合上講這些、傳播仇恨不足取！」

莊瑞雄指出，說民眾被打是因為沒辦法修理蔡英文跟陳建仁，這有暴力傾向，年紀越大應該修養要更好、看的更透徹，怎麼會心裡頭這麼多怨氣？郭台銘陣營應該也會被他嚇一跳，才會發出聲明。

