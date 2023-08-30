國安局長先遣抵非洲見史瓦帝尼國王　替蔡英文傳達雙重祝賀

▲國安局長蔡明彥抵達史瓦帝尼，先與國王會晤。（圖／史瓦帝尼政府）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9月5日將啟程前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，在此之前，國安局長蔡明彥30日則率先抵達史國，並與國王恩史瓦帝三世會面，傳達蔡英文對於兩國即將建交55週年，以及國王55歲生日的雙重祝賀；而史國國王也傳達對蔡英文即將造訪表示歡迎。

蔡英文本次出訪以「邦誼同慶、合作永續」為名，總統府日前表示，此行盼達成同慶兩國邦誼、促進永續合作為本次出訪目標，共同慶賀中華民國台灣、史瓦帝尼兩國的友好邦誼，歷久彌堅，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，於各項合作皆能永續發展、創造雙方福祉。

而在蔡英文出發之前，蔡明彥30日已抵達史瓦帝尼，並赴羅濟塔王宮，與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世會面。蔡明彥向國王傳達蔡英文對於兩國即將建交55週年，以及國王55歲生日的雙重祝賀；而史國國王也傳達對蔡英文即將造訪表示歡迎。

行程規劃部分，9月5日上午桃園機場專機出發，直航史瓦帝尼，9月5日（台灣時間）下午抵達史國，與恩史瓦帝三世見面會談，見證合作簽署儀式，晚間舉行僑宴。9月6日出席國慶慶典，下午出席史京醫院，晚間出席國宴。9月7日上午進行隨團記者茶敘，中午拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫、與醫療團和技術團餐敘，下午專機離開，9月8日返抵國門。

▼蔡英文出訪史瓦帝尼說明記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

