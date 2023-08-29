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蔡英文9／5出訪史瓦帝尼　隨行4名立委名單曝光

▲▼蔡英文出訪史瓦蒂尼說明記者會 林聿禪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人林聿禪29日表示，總統府日前依照慣例，協請立法院邀請各黨團委員參與總統此次「邦誼同慶 合作永續」出訪行程，而本次隨團出訪的四位立法委員分別為：民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠。

此次出訪以「邦誼同慶、合作永續」為名，總統府日前表示，此行盼達成同慶兩國邦誼、促進永續合作為本次出訪目標，共同慶賀中華民國台灣、史瓦帝尼兩國的友好邦誼，歷久彌堅，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，於各項合作皆能永續發展、創造雙方福祉。

在出訪成員方面，有經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統副秘書長張惇涵、外交部次長李淳以及邀請立委隨團出訪。至於隨行立委部分，總統府29日宣布名單，包括：民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠。

至於行程規劃部分，9月5日上午桃園機場專機出發，直航史瓦帝尼，9月5日（台灣時間）下午抵達史國，與恩史瓦帝三世見面會談，見證合作簽署儀式，晚間舉行僑宴。9月6日出席國慶慶典，下午出席史京醫院，晚間出席國宴。9月7日上午進行隨團記者茶敘，中午拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫、與醫療團和技術團餐敘，下午專機離開，9月8日返抵國門。

另外，針對此次團員有高雄市長陳其邁，外交部次長李淳表示，跟史瓦帝尼合作關係不僅是在中央，地方政府也在推動深化合作關係，陳其邁市長的出訪，是因為正在推動高雄市與史國首都姆巴巴納建立姊妹市，促進高雄市與姆巴巴納市在教育合作、青年交流深化合作，這樣背景下，陳市長也成為出訪團成員。

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