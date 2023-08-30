新北各級學校開學首日　瑞芳警籲禮讓行人...接送學童勿礙交通

▲新北各級學校開學首日，瑞芳警分局籲接送學童勿影響交通。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市國、高中及小學今（30日）暑假結束開始上學，校園周邊交通較為擁擠，瑞芳警分局為確保轄區學童與校園安全，執行「護童專案」，員警前往轄內各國小協助配合學校的導護志工媽媽、學校老師們維持學童上、下學交通秩序，全程疏導校門口車流，讓孩子安全進入校園，亦加強校園周遭巡邏守望，確保校園安全。

警方指出，為守護每位孩童及行人用路安全，瑞芳警分局今年加強舉發「路口不依規定停讓行人」、「非號誌化路口未依停標誌、標線或閃光紅燈號誌規定停車再開」、「人行道違規停車或違規臨時停車」及「道路障礙」等不禮讓行人之交通違規，迄今共取締1178件。

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▲瑞芳警分局為確保轄區學童與校園安全，執行「護童專案」。

瑞芳分局長王耀輝也呼籲，開單取締僅是手段，目的是希望「禮讓行人」成為每個駕駛人的習慣，落實「慢、看、停」原則，也提醒行人經過路口時，要放下手機、專注行走，安全地過馬路，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。

因此，王耀輝親率防治組組長、家防官等人，至瑞芳國小關心交通及校園安全議題，親自擔任交通安全宣導大使，提高見警率提醒駕駛人應放慢車速，優先禮讓行人，維護路過學童的安全。