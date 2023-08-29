迎中秋！新北推廣八里文旦柚　果肉香甜Q彈皮薄多汁

▲新北推廣八里文旦柚，果肉香甜Q彈多汁。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北文旦柚正式上市，新北市政府農業局推薦大家品嚐果肉香甜Q彈的文旦柚。今年市府與八里在地「八里福朋喜來登酒店」及知名品牌「卡滋爆米花」聯名推出柚香產品及創意料理，推廣在地文旦柚品牌，並於9月13日至20日於市府1樓大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展；另9月16、17日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。

新北市文旦柚產量約7696公噸，其中以八里區產量5468公噸最多，產量約占全市7成。副市長劉和然29日出席文旦柚上市記者會，今年市府與八里在地知名品牌「八里福朋喜來登酒店」及「八里桃樂絲農場」合作推出柚香創意料理，另外9月5日後入住八里福朋喜來登酒店可獲得住宿禮文旦柚一顆。

▲新北市副市長劉和然（中）29日出席文旦柚上市記者會。

副市長劉和然與擁有「亞洲廚神」封號的飯店廚藝總監李佳其一起介紹9月限定7道柚子料理，像是酸辣柚子拌鮮蝦、柚香柑橘烤雞、香柚莎莎鮮魚排、柚子咕咾肉、柚子燉雞湯、柚香氣泡飲與柚香千層蛋糕；原訂購2000元送八里限定柚香焦糖爆米花限量100份，記者會現場副市長劉和然再加碼送出200份。

劉和然表示，市府一直以來輔導農友提供新鮮蔬果，提倡吃在地、食當季，達到低碳、綠色消費及環境永續發展。新北市因地利優勢，加上果農優秀的管理技術，每年都產出優質的文旦柚。市府作為農民的後盾，今年與八里在地知名品牌合作，協助農友開拓通路及推廣地方觀光。

▲劉和然（右2）與八里農會理事長蔡秋煌（左2）於記者會上調製柚香氣泡飲。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年首度與八里在知名品牌合作推出柚香產品，其中結合「卡滋爆米花」聯名推出包含濃濃柚香、酸爽甘醇的「八里限定柚香焦糖爆米花」，9月23日前原價150元，推廣價120元；9月13日至20日於市府1樓大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展，展示本市文旦柚相關系列產品，並可在現場訂購文旦柚。

另外，透過闖關遊戲讓民眾認識文旦柚的各個部位及其可製成的產品，完成文旦柚闖關活動可獲得文旦柚1顆或是文旦柚商品100元折價券1張，100元折價券每日限量120張，可於八里區農會超市及展售會兌換。每日前50名還可獲得八里桃樂絲農場飲料50元折抵券1張。今年由於閏二月，柚子熟度剛好趕上中秋節，中秋節為最佳賞味時期，電商推出全館免運、消費滿2000元送柚香焦糖爆米花1罐及滿1萬元送心型文旦柚1顆等三重優惠。

▲「八里福朋喜來登酒店」與新北市府合作推出9月限定7道柚子料理。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，輔導農會每年辦理文旦柚評鑑比賽，讓農友能互相交流，提升生產以及果園管理技術。另外協助農友拓展銷售通路，9月16、17日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會，除了產地也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買。

▲八里文旦柚果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜。