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開學囉！　南警啟動護童行動在校門口迎學童！

▲8月30日是國中、小學開學日，開學首日，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊交通安全，確保學童通行安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲8月30日是國中、小學開學日，開學首日，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊交通安全，確保學童通行安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月30日是國中、小學開學日，開學首日，學童父母親大多數均親自接送至校，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊安全，同時針對家長接送學童密集時、地段，加強規劃交通疏導、路況查報及違停車輛取締等勤務，避免校園周邊人、車潮造成危險，確保學童通行安全。

▲8月30日是國中、小學開學日，開學首日，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊交通安全，確保學童通行安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警五分局長陳宇桓表示，「文元國小」是台南市學生數最多的小學，在上放學時段交通車流量極大，轄區警五分局於30日開學首日，特別針對該校規畫周邊維護交通秩序，以確保學童安全，並準備「客製化警察貼紙」、「筆記本」等宣導品，發送給每位小朋友，並搭配自製的宣導立牌及標語，利用機會於開學日向兒童進行婦幼安全宣導，提醒兒童正確使用網路安全，不沉迷網路世界，及有關私密照三不一要「不拍攝、不留存、不散布及要截圖存證」，以避免學童受害，保護兒少人身安全。

▲8月30日是國中、小學開學日，開學首日，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊交通安全，確保學童通行安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲8月30日是國中、小學開學日，開學首日，台南市警局所轄各分局，也紛紛出動警力，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏淨化校園周邊交通安全，確保學童通行安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佳里分局長蘇政敏十分重視學童的交通安全，親自帶領佳警團隊分赴轄區國小執行「護童專案」，加強校園周邊安全維護，讓駕駛人放慢車速，減少事故發生。 佳里分局長蘇政敏表示，學童是國家未來的主人翁，執行護童專案與維護校園安全是佳警持續性的重點工作項目，以確保學生「行的安全」。

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