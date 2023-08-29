登革熱碰上開學日！環境部呼籲：留意颱風積水、做好「巡倒清刷」

▲明天中小學開學，加上颱風即將來襲，環境部提醒校園與民眾都要清除積水容器。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學明（30日）正式開學。面對颱風來襲，加上本土登革熱病例數為近10年來同期最高，環境部呼籲民眾與各級學校，做好防颱之餘也要做好廢棄容器清理，避免容器積水孳生病媒蚊，登革熱防治最重要的是「巡、倒、清、刷」，颱風過後要特別注意容易積水地方。

登革熱疫情持續延燒，本土登革熱病例數為近10年來同期最高，加上明天就是全國中小學正式開學，颱風又將挾帶強風豪雨，環境部環境管理署南區環境管理中心在今天提出呼籲，全民一起投入防治登革熱。

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環保署環管署指出，從6月28日起啟動「全國登革熱（含茲卡病毒）病媒蚊孳生源清除複式動員計畫」，包括配合台南市環保局鎖定高風險疫情熱區進行強力稽查，已配合動員78車組205人力、巡檢6572戶、198處空地、28處工地、清除積水容器數594、投藥數307處，並累計查獲告發56處陽性孳生源。

環管署提醒民眾，除了做好防颱，也要清理廢棄容器，避免容器積水孳生病媒蚊，登革熱防治最重要的是「巡、倒、清、刷」，而颱風過後容易積水卻常被忽略的地方，像是屋頂天溝、花盆底盤、瓶罐容器等環境，以及校園環境積水容器、家裡的花瓶、飲水機底盤、水塔、營建工地電梯井等，日曬高溫的積水環境最適合病媒蚊迅速孳生，積水容器要勤換水刷洗，避免病媒蚊蟲卵附著。

環管署重申，一經查獲登革熱孳生源，將依廢棄物清理法開罰，無勸導改善期，最高可處6000元罰鍰，請民眾嚴格落實各項防治措施，務求落實防疫零死角。