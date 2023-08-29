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大學生每月生活費要多少才夠？他給出「1數字」　女兒當場爆氣

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲開學日快到了。（示意圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

2個月暑假快要結束，學生即將迎接開學日。一名網友透露，女兒考上中部的大學，預計大二才開始打工，所以要先和家裡拿零用錢，不料雙方金額卻談不攏，女兒甚至為此氣了好幾天，讓他好奇「一個月大概要給多少才夠？」問題拋出後引出不少網友回應。

原PO在「匿名公社」發文表示，女兒準備要去讀大學了，有抽到宿舍，可以省下住宿費，預計大二會去打工。先前聽說一般的學生一個月生活費6000元就夠了，但因為女兒就讀的是設計相關科系，同系學姐說這個科系需要買材料，所以女兒希望一個月能有1萬元生活費。

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原PO考慮之後，認為自己會另外支付女兒每周往返學校和家裡的交通費，應該一個月8000元應該就足夠。孰料女兒聽到後生氣了好幾天，讓他好奇每個月生活費到底要給多少錢才夠？

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO好奇，大學生一個月生活費該給多少？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不少人看到後紛紛表示，「真的不用去比，自己的小孩自己最清楚，有些人想要富養小孩，但是並非所有家庭都做得到」、「說真的，現在的物價，一個月6000元拆開來算，一天200元，三餐能吃得飽嗎？」「當過大學生的應該都知道零用錢永遠不夠，愈多愈好，一開始給太多，後面也只是無限加碼，需要買材料時再另外給就好」、「每家小孩讀的科系不同、花的錢也不會一樣，千萬不要比較」。

也有網友建議，「麻煩自己打工自己付學費，這樣才會珍惜錢」、「她如果覺得不夠，就請她白紙黑字一條條的列出來，順便讓她養成記帳的習慣，而且大學了，我覺得可以打工，不需要再當伸手牌跟家人拿錢，真的不夠再來跟你商量都可以」、「請你女兒列出一個月需要花費的明細來做討論，要計算出花費才會開始注意到金錢的價值」、「放手讓孩子去打工吧！這樣孩子才能體會賺錢的辛苦」。

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