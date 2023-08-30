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今天開學！校園不強制戴口罩「確診可到校」　北市開放家長入校

▲明天（30日）全國中小學開學，「以篩代隔」政策9/12上路，新北仍授權學校決定是否停課。（圖／新北市教育局提供）

▲國中小學今天開學，校園防疫鬆綁，不再像以往要強制戴口罩。（圖／新北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

中小學今（30日）正式開學。隨著疫情趨緩，根據教育部最新校園防疫指引，校園不再強制戴口罩，但若發燒或搭乘公共運輸工具則建議戴口罩。篩檢陽性但為輕症或無症狀者，自主管理期間有症狀建議在家休息，避免非必要外出；中重症者則依規定隔離治療，解隔離後才可入校，隔離假不列出缺勤紀錄。北市教育局也針對家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校。

全國中小學在今天開學，隨著疫情趨緩，教育部根據衛福部施行COVID-19防疫新制，訂定最新「高中以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，提供中小學與幼兒園參考。和今年5月份防疫措施最大差別，在於輕症或無症狀者，取消「5日內在家進行自主健康、建議暫時不入校上班上課」內容。

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根據最新防疫規定，在校園口罩令部分，教育部表示，校園室內外得自主佩戴口罩，不再強制，但若有發燒或呼吸道症狀，或在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、搭乘校車或幼兒園專用車等公共運輸工具時，建議佩戴口罩；學校健康中心屬於醫療照護機構，依規定得戴口罩。

▲女童,小學生。（圖／CFP）

▲防疫鬆綁，北市宣布家長可以入校。（示意圖／CFP）

教育部指出，包括烹飪教室、實驗室或廚房等特殊性場域，學校師生在充分溝通並取得共識後，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。另師生或有發燒或呼吸道相關症狀，在室內空間建議戴口罩。

至於教職員工生若是快篩陽性，教育部表示，輕症或無症狀者，請根據衛福部最新防疫規定進行自主健康管理，有症狀時建議在家休息，儘量避免非必要外出，外出時請全程佩戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人場所，並請勿參與聚餐、聚會、公眾集會等與他人近距離接觸活動。

教育部指出，中重症者可根據衛福部最新防疫措施進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後才可入校上課，學生在隔離期間的隔離假不列入出缺勤紀錄，也不會扣減評量成績，輕症或無症狀者，則請假回歸學校規定。

至於教職員工部分，教育部表示，篩檢陽性輕症或無症狀者，回歸學校請假規定辦理。中重症者則依隔離治療通知書所載日期核給「公假」日數，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費，不列入學年度成績考核考量。

台北市教育局也表示，中小學除學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，取消校園內及校車強制戴口罩的規定；另配合疫情措施鬆綁，家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校。

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