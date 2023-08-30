郭台銘將一路走下坡？　沈富雄獻策國民黨：讓他自生自滅

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布展開獨立參選連署，總統選戰形成四腳督局面。面對泛藍分裂情勢，前立委沈富雄29日表示，「郭台銘宣布獨立參選以後，就會一路走下坡了，眾叛親離，大家都鳥獸散，所以現在國民黨要做的就是不要理他，讓他自生自滅、自討沒趣！」

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中開轟，「郭台銘宣布獨立參選以後，就會一路走下坡了，那是他悲哀的開始，眾叛親離，大家都鳥獸散，到現在有哪一則新聞對他的參選表示肯定的？一個都沒有。前衛生署長楊志良與流言終結者創辦人黃士修，兩個都是極右、一事無成的人，其他人都跑掉了，現在還要你現在還要跟人家喝這個、喝那個，沒有用的。」

沈富雄表示，現在90%以上的人都說民進黨總統參選人賴清德躺著就可以當選，但他認為「錯了」，賴清德現在民調雖然很高，從現在到明年1月，還是有可能有大事讓民進黨掉下來。此外，民眾黨總統參選人柯文哲現在傷透腦筋，郭台銘從他那裡抽掉一部分後，柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜的差距就很貼近了。

沈富雄提及，國民黨從來沒想透，若國民黨中有50％左右的人挺侯，只要跟其他兩個人一樣，拉到接近80％，柯文哲馬上被侯友宜趕過去，柯文哲未來就會一路消風。至於如何對付郭台銘，沈富雄強調，「不要理他，讓他自生自滅、自討沒趣！」