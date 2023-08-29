彰化里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！

▲彰基附近騎樓攤商被檢舉。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市光南里長蔡耀叁抱怨有名醫師檢舉彰基周邊攤商在騎樓營用及違停，7個月來檢舉近500件，事件發酵一天，不少網友認為騎樓原本就不應該占用營業，既然違停本就就開罰，對於該名醫師檢舉的行為表示支持，刷一排「謝謝醫師」、「太有正義感了」。

▲網友留言刷一整排謝謝醫師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蔡耀叁日前po文指出，「做為一位地方里長連日來奔走想盡辦法，還是無法為其解決解套方案」，並指出，「不只違停被檢舉，還有人機車被夾3張取締紅單」，甚至還有騎樓攤商問題，對於政府政策非常非常失望。他個人認為事件發生在半年多前，某醫師因不滿停車問題，「這名醫師還拿手機拍下我、我也拿起手機拍下他」，不久攤商就被驅離、檢舉機車違停事件層出不窮。

▲里長抱怨騎樓攤商因檢舉收攤。（圖／翻攝自里長臉書）

未料里長卻因此文出引發網友議論，市民紛紛認為里長在幫倒忙，「違法就是違法」、「里長應作為而不作為，才是幫兇」、還有認為「難怪彰化市停車亂象叢生」、還有人直接教里長「應找地成立市場管委會」、「這是在幫助沒繳稅管理費清潔費的零成本違規設攤的」。

對於該名醫師檢舉違停舉動，網友不僅留言刷一整排「謝謝醫師」、「彰化市容因此變乾淨了」、「有你真好」，加油聲不斷，網友更希望檢舉違停持續下去。