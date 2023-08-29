舅好心收留竟偷車　姪「手臂插針」昏迷被逮...還背3案通緝

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉1名陳男(45歲)，暫住舅舅黃男家，卻因毒癮難耐，偷開其愛車到台中，黃男隨即向警方報失竊，經北斗分局調閱監視器追查，在溪林路與國1南下聯絡道路旁找到被竊車輛，坐在駕駛座的陳男，手臂插有針筒，疑似注射毒品海洛英過量昏迷，怎麼叫都叫不醒，通報消防救護將人送醫，警方事後調查陳還背3案毒品遭到通緝。

▲彰化男偷舅舅車，施打毒品海洛英過量昏迷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化男偷舅舅車，施打毒品海洛英過量昏迷，警方破窗進入。（圖／警方提供）

陳男犯有詐欺、毒品等3案，目前遭到通緝中，日前因打工受傷，黃男好心收留讓他養傷，殊不知姪子有吸毒、犯案通緝，25日上午6點多要開車出門上班，卻發現愛車不見了，報警失竊，警方研判車子與陳男同時失蹤，有可能是被陳偷走。

北斗分局立即組成專案小組，調閱轄內多處監視器過濾清查，經過4小時在溪州鄉溪林路與國1南下聯絡道路旁發現該部失竊贓車及車內犯嫌，動員警力發動圍捕。

▲彰化男偷舅舅車施打毒品，又背3案通緝被逮。（圖／警方提供）

員警立即趨前拍打汽車車窗，陳嫌均無反應，為避免意外發生，警員蔡岳勳立馬爬上汽車天窗入內呼叫，發現陳手臂插有疑似毒品注射針筒昏迷不醒，遂立即打開車門將報請消防將人往卓醫院救治。

陳嫌經醫師診斷並未有生命危險，而是施用毒品過量造成身體不適，警方事後調查陳嫌除身背3案毒品通緝，另於車內查扣毒品海洛因等證物，全案依竊盜及毒品移送彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化男偷舅舅車，施打毒品海洛英過量昏迷，警方破窗進入。（圖／警方提供）